Το ταξίδι για την ανάδειξη του επόμενου Έλληνα World Class bartender of the year 2021, ξεκινά!

Μια ανάσα πριν από τη διεξαγωγή των φετινών World Class Studios 2021, του πιο άρτιου και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου που δίνει την ευκαιρία σε υποψήφιους bartenders να γνωρίσουν ανερχόμενες τάσεις της παγκόσμιας bartending σκηνής, να ενημερωθούν για τις διαγωνιστικές ενότητες του World Class 2021 και να δηλώσουν συμμετοχή στον μεγαλύτερο διαγωνισμό bartending παγκοσμίως, διεκδικώντας τον κορυφαίο τίτλο του Έλληνα World Class Bartender of the Year 2021!

Σε μια νέα πραγματικότητα, με νέα δεδομένα και κανόνες, το World Class 2021 παραμένοντας πιστό στο ραντεβού του με την εγχώρια bartending κοινότητα, επιστρέφει σε… virtual περιβάλλον.

Tο ειδικά σχεδιασμένο World Class Studios Webinar 2021, θα μεταδοθεί σε LIVE αναμετάδοση, στην σελίδα του World Class Greece Facebook

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 14:00!

Έξι καταξιωμένοι bartenders και πρώην Έλληνες World Class νικητές, θα παρουσιάσουν τις 6 νέες θεματικές ενότητες, σηματοδοτώντας την αρχή του διαγωνιστικού μέρους του θεσμού στη χώρα μας. Στη συνέχεια, οι επίδοξοι bartenders που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο φετινό World Class θα χρειαστεί αφού επιλέξουν τη θεματική που επιθυμούν να διαγωνιστούν, να υποβάλλουν τις πρωτότυπες συνταγές για να διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου Έλληνα bartender για το 2021.

Ketel One Vodka- Sweet Spot, με τον Αλέξη Σιμωνίδη, Greece World Class Winner 2016

Με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την υποστήριξη της εγχώριας κοινότητας των bar, η θεματική ενότητα Ketel One Sweet Spot παρουσιάζει μια εις βάθος ανάλυση της σημασίας της γλυκαντικών παραγόντων σε cocktail παρασκευές με βάση την Ketel One Vodka.

Tanqueray No. TEN Gin – Heart of Gold, με τον Μανώλη Λυκιαρδόπουλο, Greece World Class Winner 2015

Το αρωματικό τζιν Tanqueray No.TEN, αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τη θεματική ενότητα Heart of Gold, που πραγματεύεται την εκχύλιση βοτανικών συστατικών και εσπεριδοειδών για την αριστοτεχνική δημιουργία του απόλυτα ισορροπημένου long drink, Tanqueray No.TEN & tonic.

Don Julio Blanco Tequila - Underground Agriculture, με τον Νίκο Σουρμπάτη Greece World Class Winner 2019

Στο επίκεντρο αυτής της ενότητας είναι η ultra-premium τεκίλα Don Julio και στόχο έχει να αναδείξει δύο εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες στην παραγωγική διαδικασία της Don Julio, αυτόν της καλλιέργειας και της χειρωνακτικής συγκομιδής των φυτών της μπλε αγαύης, που αποτελούν τη βάση για να αποκτήσει η τεκίλα Don Julio όλα εκείνα τα γευστικά χαρακτηριστικά που την έχουν καθιερώσει ως την πρώτη ultra-premium τεκίλα στο Μεξικό, από 100% μπλε αγαύη.

Roe & Co Irish Whiskey - Batched & Ready to Go, με τον Αχιλλέα Πλακίδα, Greece World Class Winner 2018

Με αφετηρία την παγκόσμια τάση των Ready to Drink (RTDs) σερβιρισμάτων, o Αχιλλέας Πλακίδας αναδεικνύει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη σωστή διαδικασία pre-batching, συντήρησης και εμφιάλωσης ενός cocktail, με βάση το Roe & Co Irish Whiskey.

Cardhu 12 yrs Single Malt Scotch Whisky- Τhe Rule of Three, με τον Θοδωρή (Τεό) Σπυρόπουλο, Greece World Class Winner 2014

Αυτή η ενότητα, εστιάζει στην μακρόσυρτη και συνάμα παραδοσιακή διαδικασία απόσταξης του σκωτσέζικου Cardhu 12 yrs Single Malt, αναδεικνύοντας παρασκευές cocktail με τρία μόνο συστατικά.

Zacapa Solera 23 Rum - From Cask to Cocktail, με την Ηλία Μαρινάκη Greece World Class Winner 2010

Στην τελευταία θεματική ενότητα, αναδεικνύεται η καθοριστική σημασία που έχουν τα διαδοχικά βαρέλια παλαίωσης στα αρώματα και τις γευστικές νότες που αποκτά ένα απόσταγμα, όπως το ρούμι Zacapa Solera 23 καθώς, και τις μεθόδους ανάμιξης που αναδεικνύουν τα αρώματα αυτά σε ένα τελικό σερβίρισμα.

Παρακολουθήστε το live World Class Studios Webinar και γίνετε μέρος του κορυφαίου διαγωνισμού της παγκόσμιας bartending σκηνής!

