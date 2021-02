ADVERTORIALS

Σύγχρονα ακαδημαϊκά προγράμματα, παράλληλες σπουδές, soft skills, πρακτική άσκηση, υποτροφίες και πολλαπλές εκπαιδευτικές επιλογές περιλαμβάνει η ατζέντα της παρουσίασης που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το Deree – The American College of Greece!

To Deree – The American College of Greece καλεί τους νέους να δημιουργήσουν το μέλλον τους όπως το θέλουν αυτοί στο πρώτο του διαδικτυακό ταξίδι για το 2021, με προορισμό την Πελοπόννησο! Στην περιεκτική αλλά πλούσια παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί online το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, μεταξύ 11:00-13:00, θα παρίστανται εκπρόσωποι του Deree και σύμβουλοι εγγραφών οι οποίοι θα παρουσιάσουν στο κοινό όλα όσα αναδεικνύουν το Deree σε κορυφαία επιλογή σπουδών: