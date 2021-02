ADVERTORIALS

Πρόσφατο άρθρο εφημερίδας, επιτίθεται στα ελληνικά κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια με τίτλο “Στον αφρό τα ελληνικά ΑΕΙ, στον πάτο τα κολέγια”. Το άρθρο διαστρεβλώνει την αλήθεια, αποκρύπτει στοιχεία και είναι γεμάτο τερατώδεις ανακρίβειες.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Ο συντάκτης του άρθρου ανακάλυψε μια κατάταξη που έγινε από ένα… ισπανικό site, το οποίο έχει «αξιολογήσει» πάνω από... 31.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περισσότερες από 200 χώρες. Το site ονομάζεται webometrics, και ιδιοκτήτης του είναι κάποιος Isidro F. Aguillo, που προσπαθεί να προωθήσει ένα εργαστήριο που έχει στην Ισπανία (Cybermetrics Lab - IPP-CSIC, Albasanz, 26-28, 28037 Madrid. SPAIN) με το οποίο διατείνεται ότι μετράει διάφορα πράγματα που συμβαίνουν το διαδίκτυο. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε ιδιαίτερη ευφυΐα για να αντιληφθεί κάποιος πόσο αξιόπιστη είναι μια κατάταξη που αξιολογεί κάθε… 6 μήνες (!) δεκάδες χιλιάδες ιδρύματα, με κάποιους αλγόριθμους, σαν κι αυτούς που χρησιμοποιεί το Facebook, βάσει διαφόρων πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται, μέσα σε 20 μέρες, καθ’ ομολογίαν του, χωρίς επαφή με κανένα από αυτά. (Data is collected between 1 and 20 of January or July, depending of the edition) To site έφτιαξε μάλιστα τρεις διαφορετικές λίστες με περίεργα «διαδικτυακά» κριτήρια: Impact Rank, Openness Rank, Excellence Rank. (http://webometrics.info/en/Methodology)

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας και μόνο αυτός, θεωρεί αυτή τη λίστα αξιόπιστη. Το πόσο αξιόπιστη είναι το δείχνουν δύο παραδείγματα:

Τo φημισμένο ΜΙΤ, το οποίο όλες οι σοβαρές λίστες αξιολόγησης κατατάσσουν ανάμεσα στα 3 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (οι περισσότερες το κατατάσσουν ως 1ο) “τοποθετείται” από το site Webometrics, στην κατηγορία “Openness”, στη θέση... 5954 (!), ενώ το ΕΚΠΑ στη θέση 41!

Ανάμεσα στα αξιολογούμενα κολέγια στην Ελλάδα για φέτος, υπάρχει το British Hellenic College (το οποίο βρίσκεται στη θέση 20800). Εάν ο συντάκτης του άρθρου είχε καλύτερη σχέση με την ελληνική εκπαίδευση θα ήξερε ότι το British Hellenic College έχει αναστείλει τη λειτουργία του από το 2014!

Μάλιστα και ο ίδιος ο Isidro F. Aguillo αντιλαμβανόμενος μάλλον το κωμικόν του πράγματος, αναφέρει στο site του, ότι έκανε αυτή την «αξιολόγηση» για να... ωθήσει τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου να έχουν περισσότερα διαθέσιμα αρχεία στο διαδίκτυο, για να διαδίδεται η επιστημονική γνώση! (The original aim of the Ranking is to promote academic web presence, supporting the Open Access initiatives for increasing significantly the transfer of scientific and cultural knowledge generated by the universities to the whole Society.) Μάλλον ο αρθρογράφος της εφημερίδας δεν είχε τον χρόνο να διαβάσει τη σχετική παράγραφο.

Επίσης, για έναν περίεργο λόγο το site, ενώ κατηγοριοποιεί τα πανεπιστήμια ανάλογα με την ήπειρο στην οποία εδρεύουν, έχει ειδικό «κουμπί» στην αρχική του σελίδα (!) ισοδύναμο των ηπείρων (!) για τη North Macedonia (http://webometrics.info/en/Europe/North%20Macedonia) Ίσως να νομίζει πως πρόκειται για μια 6η ήπειρο. Είναι προφανές, ότι πρόκειται για μία από τις χιλιάδες γραφικότητες του διαδικτύου και η αναφορά στο συγκεκριμένο site στερείται κάθε σοβαρότητας.

Επί της ουσίας, δεν είναι δυνατόν να γίνει απευθείας σύγκριση ανάμεσα στα Δημόσια Πανεπιστήμια και στα ελληνικά κολέγια, τα περισσότερα εκ των οποίων λειτουργούν ως τμήματα ξένων, κυρίως βρετανικών, πανεπιστημίων. Τα βρετανικά πανεπιστήμια έχουν την ευθύνη του προγράμματος των σπουδών στην Ελλάδα (το οποίο είναι αυτό που ισχύει στη Μεγ. Βρετανία, εγκεκριμένο από την QAA, την εποπτεύουσα αρχή της Ανώτατης Παιδείας στην Μεγ. Βρετανία) διενεργούν τις εξετάσεις και απονέμουν τους τίτλους σπουδών. Άρα θα έπρεπε να συγκριθούν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια με τα εποπτεύοντα βρετανικά. Στις έγκυρες και διεθνώς αποδεκτές λίστες κατατάξεις πανεπιστημίων (QS, The Times Higher), μητρικά βρετανικά πανεπιστήμια ελληνικών κολεγίων κατατάσσονται στα καλύτερα 200 πανεπιστήμια στον κόσμο, κατάταξη που κανένα δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν έχει.

Το οξύμωρο εδώ βέβαια είναι ότι η εν λόγω εφημερίδα που μάχεται την αξιολόγηση στα ελληνικά πανεπιστήμια, επικαλείται έναν πίνακα... αξιολόγησης (έστω και φαιδρής) για να συκοφαντήσει τα ελληνικά κολέγια.

Τα κολέγια, ως τμήματα των Βρετανικών πανεπιστημίων βρίσκονται υπό την διαρκή αξιολόγηση και τον έλεγχο του μητρικού Πανεπιστημίου, του φορέα διασφάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης της Βρετανίας (QAA), εξεταστών - καθηγητών από άλλα βρετανικά πανεπιστήμια, άλλους ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης της ποιότητας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και των ίδιων τους των φοιτητών.

Θα συστήναμε στην εφημερίδα να συμβάλει στην προσπάθεια για την καθιέρωση σοβαρών μηχανισμών αξιολόγησης και στην δημόσια εκπαίδευση, όπως ισχύουν στην ιδιωτική. Η άμιλλα θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές και κυρίως, τους Έλληνες σπουδαστές.

Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων