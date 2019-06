Ο Στέφανος προσπάθησε να σώσει έναν πόντο και η μπάλα όμως κατέληξε στο μάτι ενός ηλικιωμένου κριτή.

Ο Τσιτσιπάς «τρελάθηκε» και έτρεξε αμέσως κοντά του για να δει πως είναι και να του ζητήσει συγγνώμη!

Dangerous business, being a line judge 😳

Also, is that chair at #QueensTennis cursed? (If you know, you know 👀) pic.twitter.com/pkUUFK3ptT

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2019