ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία Capelli ντύνει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν την ΑΕΚ, η οποία μέσω των social media έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας της ομάδας για τη σεζόν 2019-2020.

Η νέα φανέλα της ΑΕΚ έχει ξανά κιτρινόμαυρες ρίγες, αλλά διαγώνιες αυτή τη φορά (κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της), και φυσικά μαύρο σορτσάκι.

Τα μανίκια είναι μαύρα και καταλήγουν σε κίτρινη λεπτομέρεια, με την πλάτη να παραμένει κίτρινη, ενώ διαγώνιες ρίγες υπάρχουν στο κάτω μέρος της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρίτη εμφάνιση θα παραμείνει η μπλε, ενώ η παρουσίαση της δεύτερης εμφάνισης αναμένεται από την Capelli μέσα στο επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά η ΑΕΚ αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της:

Αποκάλυψη σήμερα της πρώτης φανέλας της ομάδας μας για τη σεζόν 2019-20!

Οι ποδοσφαιριστές μας την πρόβαραν με υπερηφάνεια λίγο πριν από το τέλος της περσινής σεζόν και φωτογραφήθηκαν στα Σπάτα μαζί με φιλάθλους, στο πλαίσιο του συμβολισμού για την κοινή πορεία ομάδας και κόσμου και τη νέα χρονιά, με στόχο βεβαίως την επίτευξη των στόχων της ΑΕΚ.

Όλοι μαζί, μία ομάδα!

Όλοι μαζί για την ομάδα μας!

Όλοι μαζί για το έμβλημα και τη φανέλα μας!

Our shirt, our history, our pride!

Στη δεύτερη σεζόν της συνεργασίας μεγάλων προοπτικών με την αμερικανική εταιρία Capelli Sport, η ομάδα μας διατηρεί στην πρώτη της εμφάνιση την κιτρινόμαυρη ρίγα, αλλά με ιδιαίτερο σχεδιασμό και πρωτότυπες διαγώνιες ρίγες, κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην 95χρονη Ιστορία της Ένωσης.

Πρόκειται για φανέλα αποκλειστικά σχεδιασμένη για την ΑΕΚ, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, την αισθητική και τις ανάγκες της ομάδας μας. Με μαύρα μανίκια που καταλήγουν σε κίτρινη λεπτομέρεια, ενώ διατηρείται η κίτρινη πλάτη, στο κάτω μέρος της οποίας υπάρχουν οι διαγώνιες ρίγες.

Φανέλα υψηλών ποιοτικών στάνταρ με τεχνολογία CS-COOL για αυξημένη κυκλοφορία αέρα, διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας και απορρόφηση υγρασίας.

Στη διάθεση των φιλάθλων

Η νέα φανέλα είναι άμεση διαθέσιμη από τα καταστήματα της ομάδας μας στο ισόγειο των κεντρικών γραφείων της ΠΑΕ ΑΕΚ (Ολύμπου & Πάτμου, Μαρούσι) και το ΑΕΚ Concept Store στη Νέα Φιλαδέλφεια (Λεωφ. Δεκελείας 140), από επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών και φυσικά από το AEK FC E-SHOP ΕΔΩ

Η ανδρική φανέλα τιμάται στα 49,90 ευρώ και η παιδική στα 47,90.

Πηγή: Gazzetta.gr