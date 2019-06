Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-4, 7-6 (4) από την Κόντα (Αγγλία) και έτσι δεν θα συνεχίσει στον 3ο γύρο του τουρνουά που έχει συγκεντρώσει τις καλύτερες τενίστριες στον κόσμο πριν από το Wimbledon.

Το παιχνίδι κράτησε 97' και πλέον μετά από αυτή την ήττα της η Σάκκαρη περιμένει την Δευτέρα την πρεμιέρα στο Wimbledon.

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε με 2-1 αλλά η Κόντα με μπρέικ έφτασε στο 2-3 και στο 2-4 και παρά την προσπάθεια της Μαρίας κέρδισε με 4-6.

Το 2ο σετ ήταν καλύτερο για την Σάκκαρη. Προηγήθηκε με 2-1 και παρά την πίεση της Κόντα με μπρέικ έκανε το 5-3.

Η Τζο "απάντησε" με μπρέικ για το 5-4 και οδήγησε το σετ στο 5-5. Η Σάκκαρη με καλό σερβίς προηγήθηκε ξανά με 6-5 αλλά η αντίπαλος της ήταν αποφασισμένη και ισοφάρισε σε 6-6!

Το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Η Σάκκαρη θα προηγηθεί με 2-1 αλλά η Κόντα θα ανατρέψει σε 2-4 μ' ένα σερί 3-0.

Η Κόντα αν και η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 4-4 κέρδισε με 7-4 το τάι μπρέικ και τον αγώνα.

With a tiebreak thriller, @JohannaKonta claims it 6-4, 7-6(4) over Sakkari 👏#NatureValleyInternational pic.twitter.com/FyXifZNt5w

— WTA (@WTA) June 25, 2019