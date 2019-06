Ναι, το βίντεο της Nike μετά την ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως MVP της regural season στο ΝΒΑ ήταν συγκινητικό. Ομως όλα όσα μας έδειξε τα είχαμε δει.

Το νέο βίντεο της Nike όμως είναι από άλλη... διάσταση. Για την ακρίβεια είναι στην κορυφή του Ολύμπου! Στα 2.911 μέτρα. Εκεί όπου υπάρχει πλέον μπασκέτα! Ως ακόμα ένας Ελληνας Θεός. Και στη μπασκέτα υπάρχει συγκεκριμένο μήνυμα ενώ ακούγονται φωνές να ουρλιάζουν «Γιάν-νης, Γιάν-νης».

To make it to the top, put your dreams to work.

To celebrate @Giannis_An34's MVP rise, we took this hoop to the top of Mount Olympus–the highest point in Greece. #giannis #nike #justdoit pic.twitter.com/qHxE0amhxt

— Nike Basketball (@nikebasketball) June 28, 2019