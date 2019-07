Από τον 1ο γύρο του Wimbledon αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφού ηττήθηκε με 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8), 6-3 από τον εξαιρετικό Τόμας Φαμπιάνο.

Ο Έλληνας τενίστας δεν στάθηκε στο ύψος του αγώνα και έπεσε θύμα έκπληξης από τον Ιταλό που είναι στο No89 και πέτυχε τη νίκη της καριέρας του αφού απέκλεισε το Νο6!

Ανατροπή στην ανατροπή...

Στο 1ο σετ μέτρησε η εμπειρία και το καθαρό μυαλό του Φαμπιάνο.

Ο Ιταλός με μπρέικ θα κάνει το 2-1 και θα φτάσει στο 3-1. Ο Έλληνας τενίστας αντιδρά και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα προηγηθεί με 4-3 με δυο άσους στο 7ο γκέιμ.

Ο Φαμπιάνο με νέο μπρέικ θα κάνει το 5-4 και θα κερδίσει το σετ (6-4) έχοντας ένα δικό του σερί 3-0 στα γκέιμ.

Ο Τσιτσιπάς είχε 10-14 στα αβίαστα λάθη και 5-0 άσους. Τα διπλά λάθη ήταν 2-1 κατά του Ιταλού.

Πάτησε... γκάζι

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 4-2.

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει με "όπλο" το καλό σερβίς του για το 5-2 και κερδίζει το σετ με 6-3.

Μετά από 2 σετ έχει 6-1 άσους και 69-63 πόντους.

Στο 3ο σετ ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 2-2 (από 0-40) αλλά ο Φαμπιάνο δεν θα... χαρίσει πόντο και θα φτάσει στο 3-2.

Ο Ιταλός θα συνεχίσει για το 5-4 και με μπρέικ θα κερδίσει το σετ με 6-4.

Με ψυχή ο Τσιτσιπάς

Στο 4ο σετ ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί πίσω με 2-1, 3-2, 4-3 αλλά θα ισοφαρίσει με άσο σε 4-4.

Ο Ιταλός θα κάνει το 5-4 και το 6-5 αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 6-6 και στέλνει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί θα προηγηθεί με 3-0 και 5-3 αλλά θα δει τον Φαμπιάνο να φτάνει σε 2 ματς πόιντ!

Ο Στέφανος δεν του το επιτρέπει, θα φτάσει στο 9-8 και στο 10-8 που τον κρατάει στο παιχνίδι.

Στο 5ο σετ ο Τσιτσιπάς φτάνει κοντά στο μπρέικ στο 2ο γκέιμ αλλά ο Φαμπιάνο θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Έλληνας θα φτάσει στο 2-1 με συνοπτικές διαδικασίες αλλά ο Ιταλός θα κάνει το 2-2.

Το 3-2 είναι για την πλευρά του Τσιτσιπά αλλά ο Φαμπιάνο χωρίς να χάσει πόντο θα φέρει το σετ στα ίσα (3-3).

Ο Φαμπιάνο με μπρέικ θα κάνει το 4-3 και θα κερδίσει με 6-3 το σετ και το παιχνίδι.

We're going to five!

Stefanos Tsitsipas wins a dramatic fourth set tie-break to take us to a decider against Thomas Fabbiano#Wimbledon pic.twitter.com/hzxaOumH0j

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019