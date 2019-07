Η δημοσίευση του προγράμματος της LaLiga για τη νέα αγωνιστική περίοδο, οριστικοποίησε και τις ακριβείς ημερομηνίες των δύο clasico για το πρωτάθλημα σε Βαρκελώνη και Μαδρίτη.

Η Ρεάλ, με τον Εντέν Αζάρ, τον Λούκα Γιόβιτς και τους υπόλοιπους αστέρες της, θα κάνει πρώτη την επίσκεψή της στο «Καμπ Νόου» για να κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα του Μέσι, την 27η του Οκτώβρη του 2019.

Το δεύτερο παιχνίδι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για τον β' γύρο του πρωταθλήματος, θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου του 2020.

Next season’s La Liga Clasico dates have been confirmed. pic.twitter.com/YBAt4zUBAf

— B/R Football (@brfootball) 4 Ιουλίου 2019