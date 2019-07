Για 9η φορά σε 15 συμμετοχές προκρίθηκε στον ημιτελικό του Wimbledon ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας κέρδισε στον προημιτελικό με 6-4, 6-0, 6-2 τον Νταβίντ Γκοφέν και θα παίξει την Παρασκευή στον ημιτελικό με το νικητή του αγώνα Πέγια-Μπαουτίστα Αγκούτ.

Φυσικά και ο "Νόλε" που κέρδισε τον τίτλο το 2018 είναι το φαβορί για να παίξει σε 2ο σερί τελικό και να υπερασπιστεί τον τίτλο.

Ο Τζόκοβιτς έχει κερδίσει 4 φορές τον τίτλο ενώ έχει παίξει σε 1 ακόμη τελικό.

Will anyone be able to stop the defending champion?

@DjokerNole’s 70th win at #Wimbledon sees the Serbian reach his ninth semi-final at The Championships after beating David Goffin pic.twitter.com/qSIPNWUz6z

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019