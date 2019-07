Η πόλη του Μιλγουόκι δείχνει με τον πιο έμπρακτο τρόπο την αγάπη της στον δικό της σταρ, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και ανακύρηξε την 14η Ιουλίου σε «Giannis Antetokounmpo Day»!

Ο «Greek Freak» δεν έχει βάλει στο χάρτη του ΝΒΑ μόνο τους Μπακς, αλλά και μια ολόκληρη πόλη και της έχει δώσει πάλι... ζωή!

Οι κάτοικοι της περιοχής τον λατρεύουν σαν... ήρωα και δεν σταματούν λεπτό να δείχνουν την αγάπη τους στον MVP της κορυφαίας λίγκας για τη σεζόν 2018-19.

Αυτή τη φορά έγινε κάτι, που ίσως ξεπερνά και τον τίτλο του MVP, και αποτελεί ακόμα μια ύψιστη τιμή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με επίσημη προκήρυξη, η κομιτεία του Μιλγουόκι ανακήρυξε την 14η Ιουλίου σε «Giannis Antetokounmpo Day»!

Και αυτό, λίγο πριν αρχίσουν οι εορτασμοί στο «Fiserv Forum» για τον πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ, αλλά κυρίως πολυτιμότερο άνθρωπο του Μιλγουόκι!

It’s official. Today is @Giannis_An34 Day throughout Milwaukee County @Bucks. pic.twitter.com/ygnjBFR1az

— Chris Abele (@ChrisAbeleMKE) July 14, 2019