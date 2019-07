ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μετά από 4.55 ώρες ο Τζόκοβιτς κερδίζει με 3-2 σετ τον Φέντερερ και φτάνει τα 16 Grand Slam και τα 5 Wimbledon.

Στον μεγαλύτερο σε διάρκεια τελικό στο Wimbledon (4.55) ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3) τον Ρότζερ Φέντερερ και έφτασε στα 16 Grand Slam.

Ο Σέρβος κέρδισε για 3η φορά σε τελικό τον Ελβετό, έγραψε ιστορία και έχει πλέον 5 τίτλους στο Wimbledon.

Ο 32χρόνος κέρδισε το 1ο του το 2011, άλλα δυο συνεχόμενα το 2014 και το 2015 κόντρα στον Φέντερερ, το 4ο το 2018 και το 5ο το 2019 πάλι απέναντι στον Ελβετό.

Είναι το 5ο του και ισοφαρίζει τον Μποργκ ενώ είναι μόνο πίσω από τον Σάμπρας (7) και τον Φέντερερ (8). Αυτό είναι το 2ο Grand Slam μέσα στη χρονιά αφού κέρδισε το Australian Open τον Ιανουάριο.

Ο σπουδαίος Φέντερερ στα 37 του έπαιξε στον 31ο τελικό Grand Slam και τον 12ο στο Wimbledon και παραμένει αυτός με τα περισσότερα Grand Slam (20) και φυσικά Wimbledon.

Η "μάχη" της στατιστικής

Ο Φέντερερ κέρδισε 218 πόντους έναντι 203 του Τζόκοβιτς. Είχε επίσης 94-54 winners αλλά και 61-52 αβίαστα λάθη.

Οι άσοι ήταν 25-10 για τον "Βασιλιά" ο οποίος είχε και 7/13 μπρέικ πόιντ έναντι 3/8. Τα διπλά λάθη ήταν 9-6 κατά του "Νόλε".

Στην κόψη του ξυραφιού!

Στο 1ο σετ που κράτησε 58' ο Τζόκοβιτς επικράτησε στο τάι μπρέικ απέναντι σ' ένα σπουδαίο Φέντερερ.

Ο Σέρβος εκμεταλλεύτηκε το μπάκχαντ του ενώ ο Ελβετός είχε 14-6 αβίαστα λάθη. Οι winners ήταν 21-14 για τον Φέντερερ ο οποίος αν και έφτασε κοντά στη νίκη στο τάι μπρέικ δεν τα κατάφερε.

Το σετ δεν είχε μπρέικ. Ο Φέντερερ έφτασε κοντά στο 3ο γκέιμ αλλά ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε σε 2-2. Ο Ελβετός είχε συνέχεια προβάδισμα και φτάσαμε στο 5-6. Ο Σέρβος κάνει love game και ισοφαρίζει σε 6-6.

Εκεί ο Τζόκοβιτς κάνει μίνι μπρέικ στο 3-1 αλλά ο Ελβετός θα ανατρέψει την κατάσταση για να φτάσει στο 3-5! Ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε σε 5-5 και πήρε τελικά το τάι μπρέικ!

Πληρωμένη... απάντηση

Στο 2ο σετ ο Φέντερερ κάνει μπρέικ (1-0) και με δεύτερο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0 με τον Τζόκοβιτς να έχει κερδίσει μόλις 4 πόντους. Συνεχίζει για το 4-0 αλλά ο "Νόλε" θα πάρει το 5ο γκέιμ και θα μειώσει σε 4-1.

Με τον 8ο άσο του στο παιχνίδι φτάνει στο 5-1 ο Ελβετός και στο 6-1. Το σετ διαρκεί 25'. Ο Φέντερερ έχει φτάσει στα 3/5 μπρέικ πόιντ και ο Τζόκοβιτς είναι ακόμη στο 0/0.

Στο ίδιο τάι μπρέικ... θεατές

Το 3ο σετ ανοίγει με γκέιμ για τον Φέντερερ και με τον Ελβετό να φτάνει με love game στο 2-1. Ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε σε 2-2 με δυναμική παρουσία στα ράλι αλλά ο Φέντερερ ανεβαίνει ακόμη και στο φιλέ για το 3-2.

Το 3-3 είναι γεγονός αλλά με love game ο Φέντερερ θα φτάσει στο 4-3 με τον "Βασιλιά" να φτάνει στους 10 άσους. Ο Φέντερερ είναι αυτός που φτάνει στο 5-4 αλλά με σπουδαία άμυνα ο Τζόκοβιτς θα φέρει το σετ στο 5-5.

Το 6-5 για τον Φέντερερ με love game. Με τον 100ο πόντο του θ' ανοίξει το 12ο γκέιμ ο Ελβετός αλλά ο Σέρβος θα πάρει το γκέιμ και θα οδηγηθούμε σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο "Νόλε" θα κάνει το 3-0 και το 4-1 αφού ο Φέντερερ έχει 2 λάθη στο μπάκχαντ. Ο Σέρβος θα οδηγήσει στο 5-1 αλλά θα μειώσει σε 5-2 ο Ελβετός και σε 5-3 με χτύπημα βολέ.

Με τον 12ο άσο του θα μειώσει σε 5-4 από 5-1. Το 6-4 και το σετ είναι για τον Σέρβο.

Διαφορά... μπρέικ

Στο 4ο σετ το πρώτο γκέιμ πάει στον Σέρβο αλλά ισοφαρίζει ο Ελβετός. Νέα ισοπαλία (2-2) αλλά ο Φέντερερ με μπρέικ (4/7) θα προηγηθεί με 3-2! Με love game θα φτάσει στο 4-2 και με νέο μπρέικ θα κάνει το 5-2.

Ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα μειώσει σε 5-3. Είναι οι πρώτες ευκαιρίες και το πρώτο του μπρέικ μετά από 20 γκέιμ! Μειώνει σε 5-4 ο Σέρβος αλλά ο Ελβετός με love game θα οδηγήσει για πρώτη φορά μετά από το 2014 στο 5ο σετ τον τελικό!

Έσπασε το ρεκόρ!

Μετά από το 1-1 στο ξεκίνημα του 5ου σετ ο Σέρβος κρατάει το σερβίς του για το 2-1. Ο Τζόκοβιτς έχει ευκαιρίες για μπρέικ αλλά ο Φέντερερ κρατάει και ισοφαρίζει σε 2-2! Κρατάει το σερβίς ο Τζόκοβιτς για το 3-2 και στο πιο κατάλληλο σημείο έφτασε στο μπρέικ και στο 4-2.

Ο Φέντερερ "απαντά" με μπρέικ για το 4-3 και με τον 17ο άσο του ισοφαρίζει σε 4-4! Μετά από 3.42 ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 5-4 και ο Φέντερερ θα ισοφαρίσει για το 5-5.

Το 6-5 θα έρθει από τον Τζόκοβιτς αλλά ο επικός Φέντερερ θα ισοφαρίσει σε 6-6! Ο Σέρβος σε 4 ώρες αγώνα θα προηγηθεί με 7-6 αλλά πάλι ο Ελβετός θα κάνει το 7-7 με 2 άσους. Ο Φέντερερ φτάνει σε νέο μπρέικ για το 8-7 και με μπρέικ ο Τζόκοβιτς θα κάνει το 8-8 και το 9-8!

Ο Ελβετός αντέχει για το 9-9 αλλά ο Σέρβος θα κάνει το 10-9. Ο Φέντερερ με σερβίς θα ισοφαρίσει εκ νέου σε 10-10 και το 11-10 είναι για τον "Νόλε". Ξανά ο Φέντερερ θα κάνει το θαύμα του (11-11) και αφού "σβήσει" το μπρέικ ποιντ του αντιπάλου του ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 12-11.

Με άσο ο Φέντερερ θα κάνει το 12-12 και γράφει ιστορία αφού είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια τελικός στο Wimbledon. Στο τάι μπρέικ κερδίζει με 7-3 και κατακτά το τρόπαιο!

