«Ήταν πολύ δύσκολο ν' απορρίψω τη Μπαρτσελόνα, ειδικά όταν μια τέτοια ομάδα επικοινωνεί μαζί σου, σου στέλνει μηνύματα και σου δείχνει ότι σε θέλει. Από την άλλη, υπάρχει μια ομάδα που σε θεωρεί σημαντικό και που προσπαθεί να χτίσει γύρω σου. Ίσως το γεγονός πως θα ήμουν απλά υπό τον Μέσι στη Μπαρτσελόνα, να έπαιξε το ρόλο του...» είχε πει πέρσι ο Αντουάν Γκριεζμάν, ωστόσο φέτος τα άφησε στην άκρη. Θυμίζουμε, πως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του μέχρι το 2024, ο Γάλλος πήρε τη φανέλα με το Νο 17.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως παίκτης της Μπαρτσελόνα ο Γάλλος σταρ αποθέωσε τον Αργεντίνο, την περσινή άρνηση, αλλά και τους στόχους με τη φανέλα των Καταλανών. Ο Γκριεζμάν μίλησε

Για τη Μπαρτσελόνα: Είναι μια νέα πρόκληση για μένα, θέλω να γίνω σημαντικός, να κερδίσω το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Champions League.

Για την αλλαγή της απόφασης του: Δεν ήταν εύκολη η μετακόμιση, η κόρη μου ήταν στο σχολείο, η γυναίκα μου είναι καλά, ήμουν κι εγώ καλά. Δεν ήμουν έτοιμος γι αυτό το βήμα και αισθανόμουν πως κάτι μου έλειπε από την Ατλέτικο. Φέτος όλα είναι διαφορετικά.

Για την αντίδραση της Ατλέτικο: Είναι πάντα δύσκολο να αφήνεις το σπίτι σου, ένα μέρος όπου είσαι άνετα, όπου έχεις οικογένεια, φίλους. Εχω μόνο θαυμασμό και σεβασμό για τον σύλλογο, έχω δώσει τα πάντα στο γήπεδο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Για το Ντοκιμαντέρ: Δεν έχω μετανιώσει για κάτι, ήταν κάτι που ήθελα να κάνω κάποια στιγμή. Πλέον, είμαι εδώ, ήθελα πολύ να φορέσω τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μπορώ να ζητήσω... συγχώρεση για τα περσινά με τις εμφανίσεις μου μέσα στο γήπεδο, είναι πιο εύκολο για μένα»

Για τον Μέσι: Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξω μαζί με τον Μέσι. Είναι το Νο 1 και αναφορά για όλους τους παίκτες. Θα είναι ένας θρύλος για τα παιδιά μας και θα χαρώ πολύ να βρεθώ στο πλάι του.

Για το αν είναι απογοητευμένοι οι Σουάρες - Μέσι για τα περσινά: Μπορεί να είναι, αλλά θα κάνω τα πάντα μέσα στο γήπεδο για να τους βοηθήσω και να διορθώσω τα πάντα.

