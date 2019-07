Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντιναμό Βουκουρεστίου με την Κραϊόβα ο τεχνικός της πρώτης, Έουγκεν Νεάγκοε, κατέρρευσε στον πάγκο. Αμέσως έσπευσε ιατρική βοήθεια και ένα ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης τη στιγμή που αρκετοί παίκτες έβαλαν τα κλάματα, βλέποντας το συμβάν με τον 51χρονο προπονητή.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 21, 2019