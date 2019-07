Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του.

Ο Κολάσινατς πετάχτηκε αμέσως από το όχημα, τους κυνήγησε και οι δράστες απομακρύνθηκαν. Ο Οζίλ μπήκε σε εστιατόριο, κάλεσε βοήθεια και αμέσως έσπευσε η αστυνομία.

Δείτε το σοκαριστικό video:

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

