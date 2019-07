⬛️⬛️Δεν το πιστεύω πως ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω τόσο νωρίς ΣΑΦΑΚΑ ΜΟΥ Πάντα θα θυμάμαι τις τρέλες σου και το πόσο διψούσες για περιπέτειες Ξεπέρασες όμως τα όρια ΑΔΕΡΦΟΥΛΗ Μ Να ξεκουράσεις την ψυχούλα σου γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ κ εμείς θα σε θυμόμαστε για πάντα R.I.P ⬛️⬛️ 😞

