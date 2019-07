Στην τελευταία προπόνηση ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα. Μετά το τέλος ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή, που είναι 22 τον αριθμό (σ.σ. θα κοπούν τέσσερα). Αναλυτικά η αποστολή για το παιχνίδι της Τρίτης με τη Βικτόρια Πλζεν: Σα, Καραργύρης, Τζολάκης, Σεμέδο, Ομάρ Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Κούτρης, Μπα, Μεριά, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Μπρούνο, Γιώργος Μασούρας, Βαλμπουενά, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί & Ντουρμισάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν. / The squad players selected ahead of the match against @fcviktorkaplzen. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #UCL #OLYVIK #squadlist @ChampionsLeague pic.twitter.com/ohLo4SN0z8

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 29, 2019