Oι Πειραιώτες υποδέχονται τους Τσέχους, στη ρεβάνς του 0-0 προ μιας εβδομάδας στη Doosan Arena.

Ο Πέδρο Μαρτίνς γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του αγώνα του Φαλήρου, κάνοντας τη μοναδική κι αναμενόμενη αλλαγή στο κέντρο της άμυνας, με τον Μεριά να παίρνει θέση δίπλα στον Σεμέδο. Κατά τ' άλλα, διατήρησε τους παίκτες που αγωνίστηκαν ως βασικοί στο πρώτο παιχνίδι, δίχως αλλαγές.

Αναλυτικά: Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μεριά, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Ποντένσε, Βαλμπουενά, Γκερέρο.

