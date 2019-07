Η σέντρα βρήκε τον Ολυμπιακό να επιτίθεται κατά βούληση και τη Βικτόρια να περιμένει, συντεταγμένα μεν, υπό κακές συνθήκες δε, την… καταιγίδα να περάσει! Ήδη στο 2’ οι γηπεδούχοι πρόλαβαν να καταγράψουν δοκάρι, με το κόρνερ του Βαλμπουενά να βρίσκει στο κεφάλι του Μπράμπετς και στην πλάτη του Γκιλιέρμε, προκαλώντας το πρώτο «αχ» στις κερκίδες.

Η συνέχεια ως το 10’ ήταν εξίσου «εκρηκτική». Γκερέρο (7’), Ποντένσε (8’), Βαλμπουενά (8’) και Μασούρας (9’) είχαν τις στιγμές τους, με τον Χλούσεκ να περνάει δύσκολες στιγμές στο ντουμπλάρισμα του Γάλλου και του Πορτογάλου των «ερυθρόλευκων», τον Γκιλιέρμε να… σκουπίζει το κέντρο πίσω από τη σέντρα και τον Μπουχαλάκη να περνάει συνεχώς κάθετα τη μπάλα μπροστά.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν! / The line-up for today's match against @fcviktorkaplzen! 🔴⚪️#Οlympiacos #UCL #OLYVIK #LineUp @championsleagu pic.twitter.com/L7WgDSH0GZ

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 30, 2019