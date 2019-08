Ιστορικό βράδυ για το ελληνικό τένις!

Πρώτα η Μαρία Σάκκαρη με σπουδαία ανατροπή επί του Νο7 της Ελίνα Σβιτολίνα θα πάρει την πρόκριση για τους «4» στο τουρνουά στο Σαν Χοσέ και λίγα λεπτά αργότερα στην Ουάσινγκτον και στο Citi Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι και εκείνος στα ημιτελικά αλλά το πιο σημαντικό είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του το top-5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Είναι γεγονός ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο5 του κόσμου. Με τη νίκη του με 7-5, 6-0 επί του Μπενουά Περ στον προημιτελικό άφησε πίσω του τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Κέι Νισικόρι και είναι στο Νο5!

Πίσω από τον Τζόκοβιτς, τον Ναδάλ, τον Φέντερερ και τον Τιμ! Ένας Έλληνας. Ο 21χρόνος Στέφανος Τσιτσιπάς!

Είναι για 2η συνεχή χρονιά στους «4» στο Citi Open (ATP-500) και «καθάρισε» την πρόκριση επί του Γάλλου σε 74'.

Ο Τσιτσιπάς είχε 13 winners και 18 αβίαστα λάθη και ο αντίπαλος του με 38 αβίαστα και 16 winners.

Το 1ο σετ ήταν... ντέρμπι και ο Περ προηγήθηκε 2-1 με μπρέικ αλλά ο Τσιτσιπάς με δικό του μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 8ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς χάνει ευκαιρία για μπρέικ και έχουμε το 4-4 αλλά πατάει... γκάζι και με μπρέικ κερδίζει με 7-5!

Στο 2ο σετ υπήρχε μόνο ο Στέφανος μέσα στο κορτ ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να ... ανέβει στην 5η θέση του κόσμου και με καταπληκτική απόδοση έφτασε στο 6-0!

TsitsiFAST 👟 @StefTsitsipas eases past Benoit Paire 7-5 6-0 to book his spot in the @CitiOpen semi-finals. #CO19 pic.twitter.com/1wwqvV11Gn

And away we go... @StefTsitsipas and @benoitpaire are ready to do battle in D.C.

Stream it LIVE 👉 https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/d3ANWb68yT

