Η ελληνίδα τενίστρια ολοκλήρωσε μια τεράστια ανατροπή στο πρώτο σετ, καθώς μετά το 2-5 με το οποίο είχε βρεθεί πίσω, πήρε πέντε συνεχόμενα games για το 7-5!

Αυτή η ανατροπή, όμως, δεν ήταν αρκετή για να αποθαρρύνει την Μπάρτι, η οποία και στα τρία σετ έκανε πολύ γρήγορα break και στα δύο τελευταία κατάφερε να κρατήσει.

Το δεύτερο σετ τελείωσε στο 6-2, ενώ στο τρίτο η Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει κανένα game, με το Νο.1 του ταμπλό να το κατακτά με 6-0.

Με την πορεία της, πάντως, στο Σινσινάτι, η Σάκκαρη θα ανέβει δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και θα βρεθεί στο Νο.31 την ερχόμενη εβδομάδα.

Incredible comeback from the top seed!@ashbar96 beats her chum Maria Sakkari 5-7, 6-2, 6-0 to reach the semifinals of @CincyTennis !#CincyTennis pic.twitter.com/w4UyOiocCL — WTA (@WTA) August 16, 2019

Over the head!@ashbar96 is in control of this third set against Sakkari!#CincyTennis pic.twitter.com/IraGd6i4kA — WTA (@WTA) August 16, 2019

🖐️ games in a row - and @mariasakkari takes the first set against Barty, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/ZCvgpxEx6K — WTA (@WTA) August 16, 2019

Πηγή: Gazzetta.gr