ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μετά από ένα γεμάτο ευρωπαϊκό καλοκαίρι για τις ελληνικές μας ομάδες φτάσαμε στα play off. Στα play off του Champions League με τον Ολυμπιακό ως εκπρόσωπό μας και στα play off του Europa League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να μας εκπροσωπούν. Ναι, χάσαμε τον Αρη με το γκολ που δέχτηκε στην παράταση από τη Μόλντε, χάσαμε και τον Ατρόμητο που αποκλείστηκε από την Λέγκια. Ομως και οι δύο ομάδες τα πήγαν καλύτερα σε σχέση με ότι είχαν καταφέρει πέρσι ο 4ος (Ατρόμητος) και 5ος (Αστέρας Τρίπολης) της βαθμολογίας μας.

Ωστόσο μεγάλες διαφορές δεν έχουν υπάρξει. Εμείς παραμένουμε στην 16η θέση και κυνηγάμε τους Κύπριους, τους Δανούς και τους Τσέχους. Κροάτες, Σέρβοι, Σκωτσέζοι, Νορβηγοί και Ελβετοί μας κυνηγάνε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπούμε τουλάχιστον στην πρώτη 15αδα που θα μας διατηρήσει τα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Μπαίνοντας λοιπόν στα play off μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Που μπορούμε να φτάσουμε, τι πρέπει να φοβόμαστε, ποιοι πραγματικά μας απειλούν και ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος μας.

Πάμε να δούμε βήμα βήμα όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί έχοντας φτάσει στις δύο τελευταίες εβδομάδες των προκριματικών.

Η βαθμολογία λίγο πριν αρχίσει η προτελευταία ευρωπαϊκή εβδομάδα

11) Αυστρία 28.525 (3/5)

12) Ολλανδία 28.150 (4/5)

13) Τσεχία 25.700 (1/5)

14) Δανία 25.500 (1/4)

15) Κύπρος 24.875 (2/4)

16) Ελλάδα 23.500 (3/5)

17) Κροατία 22.375 (2/4)

18) Σερβία 21.875 (2/4)

19) Σκωτία 21.750 (2/4)

20) Νορβηγία 21.250 (2/4)

21) Ελβετία 20.600 (3/5)

Από την αρχή του καλοκαιριού είδαμε την Κύπρο να ξεφεύγει από εμάς ενώ Τσέχοι (3.400 βαθμούς διαφορά) και Δανοί (2.725 βαθμούς διαφορά) έμοιαζαν χώρες που δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε.

Ομως φτάνοντας στα play off βλέπουμε πως καταφέραμε να μαζέψουμε σε μεγάλο βαθμό την διαφορά από την Τσεχία (την ρίξαμε στους 2.200) και από την Δανία (την ρίξαμε στους 2.000). Ταυτόχρονα πλησιάσαμε κάπως ξανά τους Κύπριους με την διαφορά ωστόσο να παραμένει πάνω από τους χίλιους βαθμούς (στους 1.375 για την ακρίβεια).

Μεγάλο μας πλεονέκτημα; Οτι μπαίνουμε στις δύο ευρωπαϊκές εβδομάδες με τρεις ομάδες την ίδια ώρα που οι Τσέχοι έμειναν με μία (Σλάβια Πράγας), οι Δανοί επίσης (Κοπεγχάγη) και οι Κύπριοι με δύο (ΑΠΟΕΛ, Απόλλων Λεμεσού).

Η Τσεχια με την Σλάβια εχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό όμιλο και είναι στο κόλπο για να πάρει το μπόνους του Champions League. Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ αλλά και για την Ελλάδα βεβαίως βεβαίως με τον Ολυμπιακό.

Η Δανία έχει μείνει με την Κοπεγχάγη η οποία θα παίξει με τη Ρίγα για να μπει στους ομίλους του Europa League (λογικά θα τα καταφέρει).

Με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στους ομίλους πάμε φουλ για 13η θέση!

Πως μπορούμε να ονειρευόμαστε τόσο μεγάλη άνοδο στην βαθμολογία της UEFA; Χωρίς να γίνει κάτι το συγκλονιστικό. Απλά να βάλουμε και τις 3 ομάδες μας σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Ιδανικό σενάριο; Να μπει ο Ολυμπιακός στο Champions League και η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League. Εκτός από το μπόνους που θα πάρουν οι «ερυθρόλευκοι» θα μιλάμε για τουλάχιστον 18 ευρωπαϊκά ματς στα οποία μπορούμε να κάνουμε την μεγάλη ανατροπή!

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σίγουρα:

6 ευρωπαϊκά ματς στα play off

6 ευρωπαϊκά ματς από τον όμιλο του Ολυμπιακού

και διεκδικεί άλλα 12 ευρωπαϊκά ματς με πιθανές προκρίσεις ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

Την ίδια ώρα:

οι Τσέχοι έχουν σίγουρα 2+6 ευρωπαϊκά ματς από την Σλάβια Πράγας

οι Δανοί έχουν σίγουρα 2 ευρωπαϊκά ματς από την Κοπεγχάγη

οι Κύπριοι έχουν σίγουρα 4+6 ευρωπαϊκά ματς από ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού

Ο κομβικός ρόλος της ΑΕΚ για την ανατροπή της Ελλάδας

Εχοντας ως δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο όμιλο και πως ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας όλα τα φώτα πέφτουν στην ΑΕΚ η οποία κόντρα στην Τραμπζονσπόρ είναι μια πρόκριση 50-50.

Εάν η Ενωση τα καταφέρει και μπει για τρίτη σερί χρονιά σε όμιλο θα μας δώσει τεράστιο boost σε σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Θα μας δώσει ακόμα τουλάχιστον 6 ματς κι αν περάσει ο ΠΑΟΚ η Ελλάδα θα έχει στους ομίλους 18 ματς την ίδια ώρα που οι Τσέχοι θα έχουν 6, οι Δανοί 6 (λογικά θα περάσει η Κοπεγχάγη) και η Κύπρος επίσης 6 (ο ΑΠΟΕΛ έχει εξασφαλίσει όμιλο και ο Απόλλων λογικά θα αποκλειστεί από την Αϊντχόφεν).

Ταυτόχρονα εάν η ΑΕΚ μπει στους ομίλους θα δώσει μεγάλο boost και στην δική της βαθμολογία! Ηδη έχει καταφέρει να κάνει άλματα και να μπει στο top100 και με μία ακόμα είσοδο σε ομίλους θα συμπληρώσει μια γεμάτη πενταετία βαθμολογίας που θα την εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο.

Τι σημαίνει αυτό; Καλύτερες κληρώσεις την επόμενη σεζόν...

Πάμε να δούμε τι περιμένουν οι χώρες που κυνηγάμε:

Κύπρος (24.875 πόντους και 2 από 4 ομάδες «ζωντανές»)

Ο ΑΠΟΕΛ παίζει με τον Αγιαξ για τα play off του Champions League. Εξασφαλισμένος ο όμιλος του Europa League.

Ο Απόλλων Λεμεσού παίζει με την Αϊντχόφεν για τα play off του Europa League.

Δανία (25.500 πόντους και 1 από 4 ομάδες «ζωντανή»)

Η Κοπεγχάγη παίζει με την Ρίγα για τα play off του Europa League.

Τσεχία (25.700 πόντους και 1 από 5 ομάδες «ζωντανή»)

Η Σλάβια Πράγας παίζει με την Κλουζ για τα play off του Champions League. Εξασφαλισμένος ο όμιλος του Europa League.

Πάμε να δούμε τι περιμένουν οι χώρες που μας κυνηγάνε

Κροατία (22.375 πόντους και 2 από 4 ομάδες «ζωντανές»)

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ παίζει με την Ρόζενμποργκ για τα play off του Champions League. Εξασφαλισμένος ο όμιλος του Europa League.

Η Ριέκα παίζει με την Γάνδη για τα play off του Europa League.

Σερβία (21.875 πόντους και 2 από 4 ομάδες «ζωντανές»)

Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει με την Γιουνγκ Μπόις για τα play off του Champions League. Εξασφαλισμένος ο όμιλος του Europa League.

Η Παρτιζάν παίζει με την Μόλντε για τα play off του Europa League.

Σκωτία (21.750 πόντους και 2 από 4 ομάδες «ζωντανές»)

Η Σέλτικ παίζει με την ΑΙΚ Στοκχόλμης για τα play off του Europa League.

Η Ρέιντζερς παίζει με την Λέγκια για τα play off του Europa League.

Νορβηγία (21.250 πόντους και 2 από 4 ομάδες «ζωντανές»)

Η Ρόζενμποργκ παίζει με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα play off του Champions League. Εξασφαλισμένος όμιλος του Europa League.

Η Μόλντε παίζει με την Παρτιζάν για τα play off του Europa League.

Ελβετία (20.600 πόντους και 3 από 5 ομάδες «ζωντανές»)

Η Γιουνγκ Μπόις παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα για τα play off του Champions League. Εξασφαλισμένος ο όμιλος του Europa League.

Η Βασιλεία είναι ήδη στους ομίλους του Europa League.

H Λουγκάνο είναι ήδη στους ομίλους του Europa League.

Η διαφορά στην βαθμολόγηση από τα προκριματικά στους ομίλους

Κάπου εδώ να σημειώσουμε πως διαφορετικά θα βαθμολογούμαστε στους ομίλους και διαφορετικά βαθμολογούμαστε στα προκριματικά.

Στα προκριματικά:

Η νίκη έδινε 1.000 βαθμούς (διά τον αριθμό των ομάδων κάθε χώρας)

Η ισοπαλία έδινε 500 βαθμούς (διά τον αριθμό των ομάδων κάθε χώρας)

Στους ομίλους:

Η νίκη δίνει 2.000 βαθμούς (διά τον αριθμό των ομάδων κάθε χώρας)

Η ισοπαλία δίνει 1.000 βαθμούς (διά τον αριθμό των ομάδων κάθε χώρας)

Επίσης η πρόκριση στους ομίλους του Champions League δίνει μπόνους 4.000 βαθμών σε κάθε ομάδα που τα καταφέρνει και φυσικά παίρνει και η κάθε το μερίδιο της (πάντα διαιρώντας το μπόνους με τον αριθμό των ομάδων κάθε χώρας).

Για παράδειγμα εάν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός η Ελλάδα θα πάρει 800 βαθμούς, εάν τα καταφέρει ο ΑΠΟΕΛ η Κύπρος θα πάρει 1.000 βαθμούς.

Τι σημαίνει η κάθε θέση για την σεζόν 2021/2022

Η 11η και η 12η θέση

Ο πρωταθλητής στα play off του Champions League

Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο τρίτος στα play off του Europa League

Ο τέταρτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League 2

Ο πέμπτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2

Η 13η και η 14η θέση

Ο πρωταθλητής στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο τρίτος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

O τέταρτος και ο πέμπτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2

Η 15η θέση

Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο τέταρτος και ο πέμπτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2

Η 16η και η 17η θέση

Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2

* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League

Η 18η θέση και κάτω (μέχρι την 28η δεν αλλάζει κάτι)

Ο πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2

* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League

