Αναλυτικά

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου (Προημιτελικά)

Αργεντινή - Σερβία 97-87

Ισπανία - Πολωνία 90-78

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου (Προημιτελικά)

ΗΠΑ - Γαλλία 79-89

Αυστραλία - Τσεχία 82-70

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου (Θέσεις 5-8)

14:00 Σερβία - ΗΠΑ

16:00 Πολωνία - Τσεχία

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου (Ημιτελικά)

11:00 Ισπανία - Αυστραλία

15:00 Αργεντινή - Γαλλία

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου (Θέσεις 5-8)

11:00 Ηττημένος Σερβία vs ΗΠΑ - Ηττημένος Πολωνία vs Τσεχία

15:00 Νικητής Σερβία vs ΗΠΑ - Νικητής Πολωνία vs Τσεχία

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

11:00 Μικρός τελικός

15:00 Τελικός

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr