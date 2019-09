ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Laver Cup ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 6-2, 1-6, 10-7 τον Τέιλορ Φριτζ και έδωσε προβάδισμα με 2-1 στην Ευρώπη στη "μάχη" της με τη μικτή κόσμου!

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με μπρέικ στο 1-0 σετ (1-0) και απειλήθηκε μόνο στην αρχή πό τον Φριτζ ο οποίος κατάφερε να μειώσει απλά σε 3-2.

Με νέο μπρέικ ο Τσιτσιπάς έφτασε στο 5-2 και στο 6-2 σε 24'.

Στο 2ο ο Αμερικανός θα προηγηθεί 0-2 με μπρέικ και με 0-3 και θα βάλει... φωτιά στο παιχνίδι. O Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 1-3 αλλά ο Φριτζ θα φτάσει στο 1-4 και με μπρέικ στο 1-5.

Κερδίζει και το 7ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ. Στο σούπερ τάι μπρέικ ο Στέφανος θα δυσκολευτεί αλλά με διπλό λάθος του Τέιλορ θα προηγηθεί με 8-7 και θα κερδίσει με 10-7 το σετ και το παιχνίδι!

«Ήταν ένα δύσκολο ματς γιατί έπαιζα με σχισμένο κορδόνι και αποφάσισα να μην διακόψω το ματς και χαλάσω τον ρυθμό! Στα τελευταία ράλι φοβόμουν ότι θα μου έβγαινε το παπούτσι! Αν μου έλεγαν πριν από δέκα χρόνια ότι θα συμμετείχα σε μία διοργάνωση με συμπαίκτες τους Φέντερερ και Ναδάλ απλά θα γέλαγα. Πλέον το ζω και είναι μία συγκλονιστική εμπειρία!», δήλωσε ο Τσιτσιπάς.

Το παιχνίδι κράτησε σε αγωνία τους Ναδάλ και Φέντερερ οι οποίοι στο τέλος χειροκρότησαν τον Τσιτσιπά και ένιωσαν ανακούφιση για τη νίκη του!

Ο Τσιτσιπάς είχε 6-4 άσους και 18-13 αβίαστα λάθη.

Flashes of brilliance from #TeamWorld’s Fritz, but @StefTsitsipas steadied the ship after a shaky second set to claim match 3 for Team Europe 6-2 1-6 [10-7].#TeamEurope now 2-1. Doubles to come. pic.twitter.com/gglSiUpmts — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Stefanos Tsitsipas edges out Taylor Fritz in match tiebreaker to put Team Europe back ahead in the @LaverCup! Roger and Rafa approve... pic.twitter.com/XQBA5hLfG5 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 20, 2019

#TeamEurope's @StefTsitsipas leaving it all out on the court in the match 3 match tiebreak. pic.twitter.com/KGoFpixs3y — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Pack mentality. #TeamEurope's @StefTsitsipas and @RafaelNadal share some words of wisdom with Stefanos Tsitsipas his the second set v Fritz. #LaverCup pic.twitter.com/MB22JsBgNz — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Early break @StefTsitsipas. Pumping up the volume at the start of match 3. Leads Fritz 1-0.#LaverCup pic.twitter.com/eV7ylWkIpC — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Πηγή: Gazzetta.gr