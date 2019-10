ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τα γιορτινά τους φόρεσαν για ακόμη μία φορά οι Σπέτσες και υποδέχθηκαν την καλύτερη εκδοχή του Spetses Mini Marathon που έγινε με μεγάλη επιτυχία για 9η φορά στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού.

Το τριήμερο 4-6 Οκτωβρίου χιλιάδες άνθρωποι από 42 διαφορετικές χώρες ταξίδεψαν στις Σπέτσες και συμμετείχαν ή παρακολούθησαν το 9ο Spetses Mini Marathon, βιώνοντας μία μοναδική αθλητική εμπειρία και τιμώντας το μότο της διοργάνωσης «Νίκη Είναι η Συμμετοχή».

Για μία ακόμη χρονιά, ερασιτέχνες αθλητές συμμετείχαν στη μεγαλύτερη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού της χώρας και βρέθηκαν δίπλα σε Ολυμπιονίκες και καταξιωμένους πρωταθλητές, όπως οι Γιάννης Δρυμωνάκος, Στέφανος Δημητριάδης, Μιχάλης Καλομοίρης, Δημήτρης Κουλούρης, ο Κώστας Γκελαούζος, ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου, Παναγιώτης Τριβιζάς, Κρίστελ Βουρνά, Κλέλια και Άννη Πανταζή, Νόρα Δράκου, Μαρία Μπόζη, Ραφαηλίνα Κλωναρίδου, Τζέλη Σκαρλάτου, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Γιώτα Βλαχάκη, Αναστασία Μαρινάκου, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Ανθύ Κυριακοπούλου και η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου. Στη διοργάνωση συμμετείχε για 9η συνεχή χρονιά και ο παραολυμπιονίκης Μάκης Καλαράς, η παρα-κολυμβήτρια Έφη Γκουλή, ο παρα-ποδηλάτης Νίκος Παπαγγελής και ο Σύλλογος «Ιωνάς- Τμήμα Θεραπευτικής Αγωγής ΑΜΕΑ».

Το εκπληκτικό τετραήμερο του μεγαλύτερου multi – sport event της Ελλάδας ξεκίνησε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου με καθαρισμό του βυθού των Σπετσών από εθελοντές και δύτες μαζί με καταξιωμένους αθλητές και την ομάδα της Biotherm. Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, το απόγευμα, στην παραλία του Αγίου Μάμα ολοκληρώθηκαν οι παιδικοί κολυμβητικοί αγώνες 150 μ. & 300 μ. με την εταιρεία «Μπάρμπα Στάθης» να προσφέρει τα κεράσματα του σε μικρούς και μεγάλους. Η μέρα ολοκληρώθηκε με την Blue Hour Yoga από την Αλεξάνδρα Ρίζου στην Πλατεία Ποσειδωνίου που για τους σκοπούς της διοργάνωσης είχε στηθεί ένα μοναδικό αίθριο με ειδικό φωτισμό από τον Μέγα Χορηγό της διοργάνωσης BWIN, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα και photo opportunity.

Ο άστατος καιρός του Σαββάτου και τα πολλά μποφόρ μετέφεραν τους κολυμβητικούς αγώνες , στον Άγιο Μάμα, με τον πρεσβευτή του αγώνα Γιάννη Δρυμωνάκο να συμμετέχει εκτός συναγωνισμού στα 1500Μ τερματίζοντας πρώτος μαζί με τον σπουδαίο Σάββα Θώμογλου από την ομάδα της LG, Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2018, ενώ στα 3 χλμ. πρώτος ήταν ο Λάμπρος Γκουντούμης (ομάδα CB Swimming/Herbalife Nutrition). Την πρωτιά στις γυναίκες στα 3χλμ είχε επίσης η ομάδα της CB Swimming/Herbalife με την Ναού Δήμητρα να κερδίζει τον αγώνα. Στα 5 χλμ. την πρώτη θέση πήρε ο Δημήτρης Μάρκος (CB Swimming/Herbalife Nutrition), και αντίστοιχα στις γυναίκες η Βίκυ Κουβέλη. Η πολυπληθής ομάδα της Arla Protein κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο από τον Γρηγόρη Σουβάτζογλου στα 5χλμ και πρωτιές στις ηλικιακές τους κατηγορίες από την Στέλλα Αλεξανδρίδου, Αφροδίτη Γιαρένη, Παντή Παντελή, ενώ ο επικεφαλής της ομάδα Δημήτρης Κουλούρης έκανε pacing τον αγώνα των 3χλμ. Μετά την ολοκλήρωση των κολυμβητικών αγώνων, άπαντες διασκέδασαν στο Spetses SUP event by BIC®.

Στη συνέχεια η δράση μεταφέρθηκε στην πλατεία Ποσειδωνίου με τους παιδικούς αγώνες 500 μ. και 1000 μ., όπου λιλιπούτειοι δρομείς έτρεξαν για καλό σκοπό για να ενισχύσουν τον σύλλογο «Αμυμώνη». Για τους πιο μεγάλους φίλους του Spetses Mini Marathon το βράδυ του Σαββάτου έγινε ο αγώνας δρόμου 10 χλμ. με έντονο συναγωνισμό, πάθος και τελικά τους Γιώργο Κοκκαλά, Sutton Henry & Γιώργο Ρουκλιώτη (από την Volkswagen Running Team) να κατακτούν την 1η, 2η και 3η θέση αντίστοιχα και στις γυναίκες 1η βγήκε η Κατερίνα Ασημακοπούλου (ομάδα Runner Magazine) με ρεκόρ διαδρομής, δεύτερη η Γιώτα Βλαχάκη (ομάδα Team Garmin Greece) και 3η η Στέλλα Αλεξανδρίδου (Arla Protein).

Ο ιδανικός επίλογος της ημέρας γράφτηκε με το Pasta Night της Melissa που αποζημίωσε μικρούς και μεγάλους και έδωσε την απαραίτητη ενέργεια σε όλους τους δρομείς, ειδικά σε εκείνους που την επόμενη μέρα, θα έκαναν το γύρο του Νησιού.

Η Κυριακή ξημέρωσε με χιλιάδες δρομείς να στέκονται στη γραμμή εκκίνησης για τους αγώνες δρόμου των 25 χλμ. και των 5 χλμ. Τελικά, οι πρωταθλητές του στίβου Θάνος Καλάκος και Αναστασία Μαρινάκου, μέλη της Team Garmin Greece πήραν την πρώτη θέση στο πεντάρι εγκαινιάζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σειρά Garmin Run Series. Στα 25 χλμ. νικητές ήταν ο Χαράλαμπος Πιτσόλης από την ομάδα του Μακεδονικού Χαλβά και η Κατερίνα Ασημακοπούλου (ομάδα Runner Magazine). Εξαιρετικές επιδόσεις στα 25Κ σημειώθηκαν και από την Volkswagen Running Team με τους Γιώργο Λουφέκη και την Νάντια Συντζανάκη να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο.

Στον πολυπληθή αγώνα των 5Κ συμμετείχαν πάνω από 90 εταιρικές ομάδες ανάμεσα στις οποίες αυτή της BWIN με αρχηγό την Κατερίνα Δαλάκα, της Under Armour Greece, της Arla Protein με τον πρωταθλητή Κώστα Γκελαούζο να κάνει pacing για τους ερασιτέχνες δρομείς, της DHL, της «Μπαρμπα Στάθης» και της Alpha Bank/Visa με μεγάλη συμμετοχή από το τοπικό κατάστημα των Σπετών, η οποίοι είχαν μεριμνήσει και για τον σχεδιασμό των μεταλλίων του αγώνα. Υπήρχε και ξεχωριστή βράβευση για τις εταιρικές επιδόσεις, όπου την πρώτη θέση κατέλαβε η CB Swimming/Herbalife Nutrition, την δεύτερη θέση η Kallistos Action Training και την 3η θέση η Volkswagen Running Team. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στον αγώνα των 5Κ διπλασιάστηκαν οι συμμετοχές στην ηλικιακή κατηγορία 12-17, που χορήγησε η LG στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ “ LG Αθλητές του Αύριο”.

Τους αγώνες του Spetses Mini Marathon παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος που συνεχάρη όλους τους αθλητές για την προσπάθεια τους.

Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δρ. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη δήλωσε: «Για μία ακόμη χρονιά το κορυφαίο multi-sport event της χώρας, το Spetses Mini Marathon επιβεβαίωσε τη φήμη και την αξία του, με τις Σπέτσες να έχουν τις περισσότερες επισκέψεις από ποτέ γι’ αυτό το τριήμερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του αγώνα, τους κατοίκους του νησιού, το Δήμο Σπετσών, τους εθελοντές αλλά και τους χορηγούς για την εξαιρετική βοήθειά τους. Σας περιμένουμε όλους το Σαββατοκύριακο 9-11 Οκτωβρίου 2020 για τον επετειακό αγώνα 10 ετών του Spetses Mini Marathon».

Τη διοργάνωση στήριξαν οι:

Μέγας Χορηγός του Spetses mini Marathon ήταν η BWIN. Η BWIN αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα brand παγκοσμίως στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών και του αθλητικού στοιχηματισμού. Με τη μοναδική τεχνολογική του πλατφόρμα, παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιγνίων. Στο Spetses Mini Marathon συμμετείχαν ενεργά και οι αθλητές της Bwin – μέλη του προγράμματος της «Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ελλήνων Ολυμπιονικών» που υποστηρίζει 12 αθλητές, που διεκδικούν την πρόκριση για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Χορηγοί του Spetses mini Marathon 2019 ήταν το ARLA PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά, με ροφήματα γάλακτος σε 4 γεύσεις, επιδόρπια γάλακτος, Cottage Cheese και κίτρινο τυρί σε φέτες, όλα με Φυσική Πρωτεΐνη και Χαμηλά Λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, μετά την άσκηση. Για ακόμα μία φορά το Arla PRΟΤΕΙΝ φρόντισε για την προθέρμανση, αλλά και την αποκατάσταση όλων των συμμετεχόντων στους αγώνες, με την έμπειρη ομάδα προπονητών του Training Room, της οποίας ηγείται ο πρωταθλητής κολύμβησης, γυμναστής και πρεσβευτής του Arla Protein Δημήτρης Κουλούρης.

H DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η HERBALIFE NUTRITION, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και κορυφαία εταιρεία στον χώρο της διατροφής, με τις πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων της, ενίσχυσε τις προσπάθειες των αθλητών με τα προιόντα της, αλλά αγωνίστηκε και με την ομάδα των αθλητών της.

Η BIC® η κορυφαία εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών και καλσόν και αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως, ήταν και φέτος μέρος του Spetses mini Marathon. Όπως προαναφέρθηκε όσοι επιθυμούσαν, είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν κάνοντας SUP στην παραλία του Αγ. Μάμα και συμμετέχοντας στις σκυταλοδρομίες του SUP Event by BIC ®. Παράλληλα η BIC® φρόντισε για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών τις ώρες της Γραμματείας με το kids corner με ξυλομπογιές, και μαρκαδόρους και μολύβια BIC®.

Επίσης, η Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα «Βήμα Μπροστά», από τη Novartis Hellas, με την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ), η οποία με έντυπο υλικό και μια εγκατάσταση εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), ενημέρωσε το κοινό για τη νόσο. Το κοινό μπόρεσε να απολαύσει το VR Game που στήθηκε στην πλατεία και έβγαλε φωτογραφίες μέσω εφαρμογής AR-επαυξημένης πραγματικότητας.

Financial Sponsors ήταν η Alpha Bank και η Visa. Η Alpha Bank, σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για 140 χρόνια, εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ψηφιακής καινοτομίας και συνεχίζει να διακρίνεται για την εταιρική της υπευθυνότητα. Η Τράπεζα στηρίζει με συνέπεια τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Η Visa Inc. (NYSE:V) αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, με στόχο να συνδέσει τον κόσμο μέσω του πιο καινοτόμου, αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου πληρωμών.

Η Melissa, ήταν και πάλι χορηγός με τα Νέα Melissa High Protein ζυμαρικά, μια ακόμα καινοτομία της Melissa με φυσική πρωτεΐνη βρώμης που είναι ιδανικά για μια ισορροπημένη διατροφή & έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η Melissa διοργάνωσε το καθιερωμένο Melissa Pasta Party, προσφέροντας έτσι σε όλους τους παρευρισκόμενους την ενέργεια που χρειάζονταν πριν και μετά τους αγώνες!

Beauty Partner του 9ου Spetses mini Marathon ήταν η Biotherm, που φρόντισε για την ενυδάτωση και την αντηλιακή προστασία των αθλητών και των θεατών με μια σειρά από καινοτόμα -στην τεχνολογία, αλλά και στην υφή- φυσικά προϊόντα. H σύνθεσή τους περιέχει την ευεργετική δύναμη του μοναδικού συστατικού Life Plankton™ που αναβλύζει στα Γαλλικά Πυρηναία Όρη.

Η κορυφαία εταιρεία τεχνολογικών προϊόντων για το τρέξιμο, την ποδηλασία, την κολύμβηση και όχι μόνο, GARMIN, ήταν ο Timing Sponsor όλων των αγώνων, αλλά και επίσημος χορηγός του αγώνα των 5 χλμ, τον οποίο έχει εντάξει στο διεθνές καλεντάρι των δρομικών αγώνων Garmin Run Series.

Χορηγός αθλητικού υλικού ήταν η κορυφαία εταιρία αθλητικού εξοπλισμού Under Armour. Η Αμερικάνικη εταιρία, πιστεύοντας στις αρχές που πρεσβεύει ο αθλητισμός όπως το πάθος, η θέληση και το «ευ αγωνίζεσθαι», δεν θα μπορούσε να λείπει από το Spetses mini Marathon.

Η ΚOSMOCAR VOLKSWAGEN, η οποία επιδεικνύει εδώ και χρόνια ενεργό συμμετοχή σε αθλητικά δρώμενα που σχετίζονται με το μαζικό αθλητισμό και ιδίως τους αγώνες δρόμου, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα τόσο ξεχωριστό αθλητικό event. Στηρίζοντας την αγωνιστικότητα, το αθλητικό πνεύμα και το πάθος που οδηγεί στη νίκη, η Kosmocar Volkswagen συμμετείχε ως Official Mobility Sponsor (Επίσημος Χορηγός Μετακίνησης), με ένα στόλο 8 αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα της Volkswagen είχαν σημαντικό ρόλο στους αγώνες που διεξήχθησαν το 3ήμερο με το e-Golf να αποτελεί το όχημα συνοδείας στον αγώνα των 25Km, ενώ τα κορυφαία SUV T-Roc & T-Cross τοποθετήθηκαν στην κεντρική πλατεία του νησιού μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

H LG Electronics Hellas, η οποία και φέτος, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ‘LG Αθλητές του Αύριο’ ανέλαβε το κόστος όλων των συμμετοχών στην ηλικιακή κατηγορία 12-17 ετών, τόσο στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ. όσο και στον Κολυμβητικό Αγώνα των 1.5 χλμ, κατέστησε δωρεάν όλες τις εγγραφές στις δύο αυτές κατηγορίες!

Η Voltaren Emulgel, το προϊόν που δίνει λύσεις στα προβλήματα των μυοσκελετικών πόνων, ανακουφίζοντας από τα συμπτώματα της φλεγμονής, στηρίζει δυναμικά, φέτος για πρώτη φορά τη διοργάνωση και τους αθλητές του Spetses mini Marathon, συμμετέχοντας ως supporter*. Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ γιορτάζει φέτος τα 50 της χρόνια και συμμετείχε στη διοργάνωση προσφέροντας αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα, τη νοστιμιά και τη θρεπτικότητά τους.

Υποστηρικτές του αγώνα ήταν : το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, που φρόντισε την ΑΥΡΑ όλων των αγωνιζομένων προσφέροντας σωστή ενυδάτωση στους αθλητές, ο Μακεδονικός Χαλβάς, που χάρισε δύναμη και ενέργεια σε αθλητές και όχι μόνο, η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels, το αθλητικό ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως, POWERADE, η Coca-Cola, οι κινηματογράφοι ODEON που προέβαλαν το διαφημιστικό σποτ του Spetses mini Marathon πριν τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, η DOLE, η μοναδική εταιρεία στην ελληνική αγορά που μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση φρέσκων φρούτων, φρόντισε τους αθλητές μας με τη διανομή μπανάνας και φρέσκου ανανά.

Η Hellenic Seaways ήταν ο Transportation Partner της διοργάνωσης, προσφέροντας έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που ταξίδεψαν ακτοπλοϊκώς στο νησί. O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του και την αποστολή εξειδικευμένης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών, ανέλαβε την ιατρική κάλυψη του αγώνα και όχι μόνο, ενώ η παρουσία της κινητής μονάδας στις Σπέτσες συνδυάστηκε και με δράσεις εταιρικής ευθύνης προς την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ναυαγοσωστικές υπηρεσίες παρείχε η LifeguardHellas.

Media Partner της διοργάνωσης ήταν η INNEWS.

Χορηγοί Επικοινωνίας του Spetses mini Marathon ήταν το Hello, το Gazzetta.gr, η Liquid Media, και το Shape.

* (Περιέχει δικλοφαινάκη. Δεν ενδείκνυται σε άτομα με υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, σε παιδιά και σε εφήβους κάτω των 14 ετών ή σε εγκύους κατά το τελευταίο τρίμηνο της κυήσεως. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται μόνο σε υγιείς και άθικτες επιφάνειες δέρματος)

