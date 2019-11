Δεν δυσκολεύτηκαν να αλώσουν τη Μινεσότα οι Μπακς.

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έτσι το Μιλγουόκι κατάφερε να ανέβει στο 5-2 μετά το εμφατικό 134-106.

Ο Greek Freak είχε 34 πόντους, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ, δημιουργώντας πολλές εντυπωσιακές φάσεις!

Καλό ματς έκανε και ο Μπλέντσο με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 26 πρόσθεσε ο Μίντλετον. Δεν αγωνίστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο ΝτιΒιτσέντζο είχε 17 με 7 ασίστ.

Στον αντίποδα οι λύκοι που έπαιξαν χωρίς τον Τάουνς (λόγω τιμωρίας για το ξύλο με τον Εμπίντ), είδαν τον Ουίγκινς να μετρά 25 και τον Κόβινγκτον 15.

What a way to end the half!! #FearTheDeer pic.twitter.com/2CEmIyAvKB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2019