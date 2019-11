ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο Νίκος Κωστένογλου που είχε να διαχειριστεί αρκετές απουσίων βασικών, ξεκίνησε την ΑΕΚ με τον Μπάρκα κάτω από τα δοκάρια. Αριστερό μπακ ο Χουλτ, δεξί ο Μπακάκης και ο Σβαρνάς με τον Τσιγκρίνσκι στο κέντρο της άμυνας.

Κρίστισιτς και Σιμόες οι δύο κεντρικοί μέσοι. Αριστερό εξτρέμ ο Μάνταλος, δεξί ο Βέρντε, ο Λιβάγιο επιτελικός και στην κορυφή του 4-2-3-1 ο Ολιβέιρα.

Για τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Δώνης που λόγω της τιμωρίας του είδε το παιχνίδι από μπουθ του ΟΑΚΑ, προτίμησε τους έντεκα που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Τούμπα, στο ισόπαλο 2-2 με τον ΠΑΟΚ.

Ο Διούδης υπερασπίστηκε την εστία του Τριφυλλιού. Αριστερό μπακ ο Ινσούα, δεξί ο Γιόχανσον και ο Σένκεφελντ με τον Πούγγουρα στο κέντρο των μετόπισθεν. Κουρμπέλης και Δώνης στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Ζαχίντ σε ελεύθερο ρόλο, στα άκρα Μπουζούκης, Χατζηγιοβάνης και σέντερ φορ ο Μακέντα στο 4-2-3-1 του Έλληνα τεχνικού.

Μία ΑΕΚ γεμάτη ουσία!

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο είχε την υπεροχή, προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο γκολ αλλά η επιθετικότητά του περιορίστηκε σε σουτ εκτός περιοχής από Κουρμπέλη και Χατζηγιοβάνη και σε μία προσπάθεια του Μπουζούκη μέσα στο κουτί που βρήκε στα σώματα, έπειτα από γύρισμα του Ζαχίντ. Για ακόμη ένα παιχνίδι, το Τριφύλλι έφτανε στο επιθετικό τρίτο σωστά αλλά δεν είχε τις σωστές επιλογές στο καλό του διάστημα.

Η ΑΕΚ που ήταν ξεκάθαρο πως ήθελε να βρει το γκολ με άμεσο παιχνίδι στο επιθετικό τρανζίσιον, χτύπησε... καμπάνακι με τον Βέρντε στο 4᾽. Ο Ιταλός εξτρέμ ήταν εξαιρετικός σε όλο το πρώτο μέρος και ταλαιπώρησε πολύ τον Ινσούα.

Οι φιλοξενούμενοι από το 10᾽ και έπειτα δεν είχαν πρόβλημα να ισορροπήσουν, να κλείσουν καλά τους διαδρόμους και να προηγηθούν μόλις στην δεύτερη επίσκεψή τους στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μετά από κόντρες, η μπάλα έφτασε στον Μπακάκη που έκανε το ανέβασμα, ο διεθνής μπακ... όπλισε και με άπιαστο σουτ άνοιξε το σκορ για την Ένωση στο 18᾽!

Ο Παναθηναϊκός άργησε να συνέλθει και βρήκε αντίδραση στο 31᾽, όταν ο Μπάρκας με απίθανη απόκρουση έστειλε την μπάλα κόρνερ στο σουτ του Χατζηγιοβάνη που... πανηγύρισε, νομίζοντας πως είχε σκοράρει!

Οι γηπεδούχοι πίεζαν αλλά δεν είχαν ουσία. Κάτι που είχε η ΑΕΚ και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό! Ο Διούδης στο 35᾽ απόκρουσε το τετ-α-τετ με τον Ολιβέιρα έπειτα από... περίπατο του Λιβάγια στην μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού αλλά στα... καπάκια ο Πορτογάλος στάικερ έγραψε το 2-0 μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά μισό γκολ του Μάνταλου.

Έπος!

Με την έναρξη του δευτέρου μέρος, ο Δώνης άλλαξε τον αρνητικότατο Ινσούα με τον Χατζηθεοδωρίδη και τον Μπουζούκη με τον Περέα. Έβαλε τον Κολομβιανό δίπλα στον Μακέντα και πήρε πολλά ρίσκα, την ώρα που ο Κωστενόγλου έριχνε στην μάχη τον Σιμόες αντί του Κρίστισιτς.

Στο πρώτο τέταρτο, το ντέρμπι θα μπορούσε να είχε τελειώσει. Στο 52᾽και εκμεταλλευόμενη απόλυτα τους χώρους που άφηνε ο Παναθηναϊκός, η Ένωση έχασε τριπλή ευκαιρία με το οριζόντιο δοκάρι του Ολιβέιρα, την κεφαλιά και το σουτ του Βέρντε που είχε... απαντήσεις ο Διούδης. Στο 63᾽ ο Ολιβέιρα από καλή θέση σούταρε άουτ, ένα λεπτό αργότερα ο Διούδης απόκρουσε σουτ του Λιβάγια και ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρόπο να διαχειριστεί τα ρίσκα που είχε πάρει.

Όλα αυτά μέχρι το 67᾽. Εκεί, μια φάση, άλλαξε όλο το ματς. Ο Μακέντα με φοβερό διαγώνιο αριστερό σουτ μείωσε το σκορ και τρία λεπτά αργότερα ο Περέα έβαλε... φωτιά σε ΟΑΚΑ και ματς με την ισοφάριση έπειτα από ασίστ του Χατζηγιοβάνη. Μέσα σε ένα τρίλεπτο, το Τριφύλλι κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι!

Το παιχνίδι πήρε μια άγρια ομορφιά, η ΑΕΚ ούτε στο 82᾽ κατάφερε να σκοράρει με το χαμένο τετ-α-τετ του Γιακουμάκη που απόκρουσε ο φανταστικός Διούδης και στο 88᾽ ο Παναθηναϊκός έκανε την απόλυτη ανατροπή.

Κόρνερ ο Ζαχίντ, κεφαλιά ο Κολοβέτσιος και... μπαμ! 3-2, το ΟΑΚΑ να θυμίζει άλλες, παλιές, καλές εποχές του συλλόγου και ο Παναθηναϊκός να πανηγυρίζει μια τεράστια νίκη στο αθηναϊκό ντέρμπι!

MAN OF THE MATCH: Δημήτρης Κολοβέτσιος. Μπήκε για να δώσει ισορροπία στην άμυνα του Παναθηναϊκού και τελικά έδωσε την νίκη στο φινάλε! Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός που βλέπει την χρονιά από τον πάγκο φέτος αν και πέρυσι ήταν βασικός και αναντικατάστατος, έκρινε το ντέρμπι με τρομερή κεφαλιά στο 88᾽, χάρισε την νίκη στο Τριφύλλι και... τιμώρησε την πρώην του ομάδα! Ο ορισμός του man of the match!

Πηγή: Gazzetta.gr