Ακόμα ένα σημαντικό ρεκόρ ισοφάρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Ο «Greek Freak» σημείωσε 38 πόντους και για έκτο σερί παιχνίδι σκόραρε πάνω από 30 πόντους.

Έτσι, ισοφάρισε το ρεκόρ του Μαρκίς Τζόνσον που κρατάει από το 1978. Φυσικά, πρώτος σε αυτή τη λίστα είναι ο Καρίμ Αμπντούλ - Τζαμπάρ με 16 σερί παιχνίδια άνω των 30 πόντων!

With this basket...

Giannis has scored 30+ points in 6 straight games, tying @olskool888 for the most as a Buck since 1978!! pic.twitter.com/4hmNRSHH9J

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2019