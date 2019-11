Την χαρά του για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ έδειξε ο Ρικ Πιτίνο μέσω twitter.

«Eνθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Απίθανα παιδιά για να προπονήσω και θα μπορώ να παρακολουθώ τους ταλαντούχους παίκτες για την Εθνική ομάδα» έγραψε στο twitter.

Ο προπονητής-θρύλος του NCAA θα κάνει το ντεμπούτο του με τη Μπασκόνια.

Excited to be returning to @paobcgr. Awesome guys to coach and it will keep me closer to the talent with the National team.

— Rick Pitino (@RealPitino) November 20, 2019