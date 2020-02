Σύμφωνα με το gazzetta.gr, με τρομερή ανατροπή και με ψυχραιμία στο φινάλε η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε σε 2.08' με 2-6, 6-4, 6-3 της Μπελίντα Μπέντσιτς στον προημιτελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου (13:00, Cosmote Sport).

Η Σάκκαρη θα παίξει σε ημιτελικό για πρώτη φορά μετά από τον Αύγουστο του 2019 και το τουρνουά του Σαν Χοσέ των ΗΠΑ και θ' αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν.

Είναι η 8η νίκη της απέναντι σε παίκτρια του top-10 αφού η Μπέντσιτς είναι στο Νο5 και είναι ένα σπουδαίο βήμα για την είσοδο της για πρώτη φορά στην καριέρα της στο top-20 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Μαρία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στο παιχνίδι, ανέκτησε όμως τις δυνάμεις της και με ψυχολογία έφτασε στη νίκη. Στο τελευταίο γκέιμ μάλιστα είδε την αντίπαλο της να τις σβήνει 2 ματς πόιντ αλλά έφτασε στη νίκη!

Η Μπέντσιτς θα ξεκινήσει ιδανικά με μπρέικ στο 1ο γκέιμ και θα φτάσει στο 2-0! Με άλλο ένα μπρέικ η Μπελίντα θα προηγηθεί με 4-1 με την Μαρία να έχει εκνευρισμό στο παινχίδι της και να έχει ήδη 4 διπλά λάθη! Η Μπέντσιτς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη στο 6ο γκέιμ για να προηγηθεί με 5-1.

Στο 7ο γκέιμ η Σάκκαρη θα σβήσει σετ πόιντ για να μειώσει σε 5-2 αλλά θα χάσει το σετ με 6-2 σε 36'.

Στο 2ο σετ η Μαρία θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 1-0 αλλά η Μπέντσιτς θα πάρει κεφάλι (2-1) με μπρέικ! Η Σάκκαρη θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 2-2 και θα περάσει μπροστά με 2-3. Στο 6ο γκέιμ η Μπέντσιτς θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 3-3 και εν συνεχεία φτάνει στο 4-4.

Η Μπένσιτς θα σβήσει σετ πόιντ στην Σάκκαρη αλλά η Μαρία θα εκμεταλλευτεί τη 2η προσπάθεια για να φτάσει στο 6-4.

Στο 3ο η Μπελίντα θα ανοίξει με μπρέικ αλλά η Σάκκαρη θα το πάρει πίσω για το 1-1. Η Μαρία θα προηγηθεί με 2-1, θα έχει μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά η Μπέντσιτς θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε

2-2.

Θ' αντέξει στην πίεση η Σάκκαρη για να φτάσει στο 3-2 και εν συνεχεία στο 4-3. Η Σάκκαρη με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3. Στο 9ο γκέιμ η Μπένσιτς θα σβήσει 2 ματς πόιντ αλλά η Μαρία με το 3ο θα κερδίσει με 6-3 και 2-1 σετ!

Semifinal bound 🤩 @mariasakkari defeats the No.1 seed Bencic, 2-6, 6-4, 6-3 at the @formula_tx . pic.twitter.com/wOtU17v4JK

Another 3️⃣rd set at the @formula_tx!@mariasakkari regroups and takes the second set, 6-4. pic.twitter.com/6OzzfHgtjq

— WTA (@WTA) February 14, 2020