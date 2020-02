Σύμφωνα με το gazzetta.gr ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, αφού ο Κόμπι φορούσε το Νο.24 στο δεύτερο μισό της καριέρας του στους Λέικερς ενώ η Τζιάνα φορούσε το Νο.2 στο Γυμνάσιο του Harbor Day School όπου φοιτούσε.

Thousands gather in LA to honor the life of the great Kobe Bryant pic.twitter.com/EuLOZu1xun

About 45 mins before A Celebration of Life for Kobe and Gianna begins. Fans filing in through security. pic.twitter.com/EsqgMR0jpR

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) February 24, 2020