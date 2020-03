ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με το βλέμμα στον επερχόμενο 15ο Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin του Σαββατοκύριακου 11-12 Απριλίου 2020 και με στιγμές έντονης λάμψης αλλά και μοναδικής συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της Ημέρας του Μαραθωνίου, το βράδυ της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στην οποία τιμήθηκαν οι νικητές των ηλικιακών κατηγοριών και οι συντελεστές των δύο κορυφαίων διοργανώσεων του 2019 στη Βόρεια Ελλάδα, του 14ου Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin και του 8ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης - Dole.

Επιπλέον, υπεγράφη ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στον διοργανωτή σύλλογο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης, με στόχο την αύξηση της προσέλευσης δρομέων, όχι μόνο από όλα τα μέρη της χώρας, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη, καθώς και την ποιότητα υποδοχής, διαμονής, φιλοξενίας, περιηγήσεων και ξεναγήσεων που θα προσφέρονται από τους ενδεδειγμένους φορείς της πόλης.

Ανακοινώθηκε επίσης η σύναψη αντίστοιχων πρωτοκόλλων συνεργασίας με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και με το Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.

Τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ εκπροσώπησε η πρόεδρος κυρία Χριστίνα Καραμίχου, ενώ την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης ο πρόεδρός της κ. Βύρων Θεολόγης. Αντιστοίχως, την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης εκπροσωπεί ο πρόεδρος, κ. Ανδρέας Μανδρίνος και το Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης η πρόεδρος, κυρία Ελένη Σωτηρίου.

Η λαμπρή εκδήλωση άνοιξε με τη βράβευση των νικητών όλων των ηλικιακών κατηγοριών άνω των 35 ετών (35-39 ετών, 40-44 ετών, 45-49 ετών κ.ο.κ.), όλων των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος, με το κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής να σημειώνει ασύλληπτη επιτυχία. Περισσότεροι από 200 νικητές κάθε ηλικίας, συνοδευόμενοι από μέλη των οικογενειών τους, δημιούργησαν το αδιαχώρητο στο Φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου και έκαναν μοναδική τη βραδιά, παραλαμβάνοντας με κάθε επισημότητά τα μετάλλιά τους.

Ταυτόχρονα, βραβεύθηκαν οι πολυπληθέστερες ομάδες των περσινών διοργανώσεων:

Ο ΣΔΥ Θεσσαλονίκης είχε τη μαζικότερη συμμετοχή με 139 δρομείς στον «Μαραθώνιο της Ιστορίας» (68 εκ των οποίων στη διαδρομή Πέλλα-Θεσσαλονίκη) αλλά και με 126 δρομείς στον «Νυχτερινό» (101 από αυτούς έτρεξαν στα 21,1 χλμ. του Ημιμαραθωνίου), ενώ από τις ομάδες εκτός Θεσσαλονίκης ξεχώρισε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας, με 64 συμμετέχοντες τον περασμένο Απρίλιο (58 Μαραθωνοδρόμοι) και 131 τον περασμένο Οκτώβριο (118 εξ αυτών έτρεξαν στον Ημιμαραθώνιο δρόμο).

Ακολούθησε η γιορτή τίμησης των θεσμικών, κοινωνικών και εθελοντικών φορέων, όπως επίσης και των στελεχών που συνετέλεσαν στην επιτυχία δύο κορυφαίων αθλητικών γεγονότων της Βόρειας Ελλάδας για το 2019.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, τόνισε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι το περιβάλλον του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης ταιριάζει πολύ στον Μαραθώνιο, ο οποίος κατέκτησε μία σπουδαία διεθνή διάκριση, καθώς αναδείχθηκε 8ος καλύτερος Μαραθώνιος στον κόσμο. Φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να φιλοξενούμε στο μέλλον τέτοια γεγονότα, αθλητικά, πολιτιστικά, που θα αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στην πόλη και θα βάζουν τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο χάρτη. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία».

Αντίστοιχους χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος ανακάλεσε τις μνήμες του 2006 όταν «γεννήθηκε» η ιδέα του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με τη δική του συνεισφορά, ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος, που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «εύχομαι να έχουμε νέο ρεκόρ συμμετοχών φέτος, σ’ αυτή την κορυφαία αθλητική διοργάνωση», καθώς επίσης η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, κυρία Βούλα Πατουλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρος Θάνος και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Πέτρος Λεκάκης.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν και τιμήθηκαν ξεχωριστές περιπτώσεις δρομέων και αθλητών, που μέσα από την συμμετοχή τους έκαναν τις περσινές διοργανώσεις μοναδικές:

- Ο πρωταθλητής των μεγάλων αποστάσεων Μιχάλης Παρμάκης, θριαμβευτής στον περσινό, 14ο Διεθνή Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin, αλλά και πολυνίκης του «Νυχτερινού», ο οποίος ολοκλήρωσε την σπουδαία αγωνιστική σταδιοδρομία του.

- Ο 30χρονος Χρήστος Μπεντιούλης ο οποίος είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς να μπορεί να κινήσει τα άκρα του ή να εκφράσει με λέξεις όσα σκέφτεται, αλλά συμμετέχει κάθε χρόνο στη διοργάνωση, χάρη στον φίλο του, Θωμά Τάτσιο, ο οποίος σπρώχνει το αμαξίδιο.

«Ξεκινήσαμε από τα 5 χιλιόμετρα, μετά ανεβήκαμε στα 10, στα 21 και πέρσι δοκιμάσαμε για πρώτη φορά τη διαδρομή του Μαραθωνίου Πέλλα-Θεσσαλονίκη. Όχι βέβαια με ένα αμαξίδιο αγωνιστικών απαιτήσεων, αλλά με αυτό που ο Χρήστος είχε για την καθημερινή του εξυπηρέτηση. Στον τερματισμό μας περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς με χορηγία κατά κύριο λόγο της “Livemedia”, που μας στήριξε χωρίς καν να μας γνωρίζει, αλλά και των καταστημάτων “Ο Ποδηλάτης”, έχουμε πλέον ένα αμαξίδιο κατάλληλο για την περίσταση. Τώρα πια είμαστε οι “Never Give Up”, αυτοί που δεν τα παρατάνε ποτέ! Θα είμαστε φυσικά παρόντες και φέτος τον Απρίλιο, αλλά και κάθε Απρίλιο, όσο αντέχουμε. Και μετά, όταν εγώ δεν θα μπορώ, θα αναλάβει να σπρώχνει τον Χρήστο ο γιος μου! Ευχαριστώ τους γονείς του Χρήστου που με εμπιστεύθηκαν, αλλά και τη δική μου οικογένεια και την σύζυγό μου για την υποστήριξη», αποκάλυψε μέσα σε έντονα χειροκροτήματα ο κ. Τάτσιος.

- Ο δημοσιογράφος Γιάννης Σημαντήρας, που προπονείται καθημερινά και τρέχει... ασταμάτητα, φτάνοντας να διανύσει συνολικά 705 χιλιόμετρα μέσα στον Ιανουάριο, τιμήθηκε για το μήνυμα που στέλνει μέσα από την αδιάκοπη προσπάθειά του.

«Ίσως στη δική μου περίπτωση υπάρχει κάποια εσωτερική ανάγκη που με κάνει να θέλω να βγω από το σπίτι και να τρέξω. Έχω τρέξει ακόμα και με 40 πυρετό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Μεγαλύτερη αξία έχει το γεγονός ότι το τρέξιμο μπορεί να σφυρηλατήσει φιλίες ζωής. Γι’ αυτό θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συναθλητές που βραβεύθηκαν και να ευχαριστήσω ειδικά τον Σοφοκλή Χαρατσάρη με τον οποίο προπονούμαστε μαζί, έχουμε μοιραστεί πολλά και είναι αυτός που μου δίδαξε την προσήλωση στην προπόνηση, τον Λάμπρο Τάκη που με πήγε με πονεμένο πόδι από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο και τον Κοσμά Κωνσταντινίδη για τις επιδόσεις και για τη φιλία του. Τέλος, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Δρόσο Χριστόπουλο και στην ομάδα του, όχι ως ανταπόδοση της φιλοφρόνησης, αλλά επειδή είναι πραγματικά “game changers” και άλλαξαν το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, ξεσηκώνοντας τους ανθρώπους από τον καναπέ», είπε ο κ. Σημαντήρας.

«Όταν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τρέχει 700 χιλιόμετρα τον μήνα, όταν βγαίνει καθημερινά για τρέξιμο, ακόμα και άρρωστος, δεν επιτρέπεται όλοι εμείς οι υπόλοιποι να μην μπορούμε να αφιερώσουμε μισή ώρα για τρέξιμο, μέρα παρά μέρα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής της διοργάνωσης, Δρόσος Χριστόπουλος.

- Θερμό χειροκρότημα απέσπασε και η περσινή νικήτρια του Δρόμου 10.000μ. γυναικών ηλικίας 70-74 ετών στον «Μαραθώνιο της Ιστορίας», κυρία Βούλα Τζεβελέκη, η οποία επισήμανε:

«Το τρέξιμο είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας, που έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία του ανθρώπου και τον κάνει να νιώθει και να είναι πάντοτε νέος. Το σύνθημά μου είναι “κάντο τώρα που μπορείς”, όλοι μπορούμε να τρέξουμε και πρέπει να το δοκιμάσουμε!»

- Από την πλευρά του, ο 81χρονος Ξενοφών Σιδηρόπουλος, 2ος νικητής στον Δρόμο 5.000μ. ανδρών στην κατηγορία 80-84 ετών, δήλωσε συγκινημένος: «Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμβάλλουν σ’ αυτό το σπουδαίο έργο».

Κατά την παρουσίαση του αγωνιστικού προγράμματος, τονίστηκε ότι ο κορυφαίος αθλητικός θεσμός της Βόρειας Ελλάδας εμπλουτίζεται και θα διεξάγεται από φέτος σε δύο ημέρες:

Το απόγευμα του Σαββάτου 11 Απριλίου 2020, μετά την υποδοχή της Αλεξανδρείου Φλόγας, θα πραγματοποιηθεί ο Δρόμος Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. (ώρα έναρξης: 19:00), με σημείο εκκίνησης το Δημαρχιακό Μέγαρο. Στην ίδια διαδρομή θα διεξαχθεί και ο ξεχωριστός Δρόμος 5.000μ. Γυναικών (ώρα έναρξης: 19:20), με πιλοτική εφαρμογή για πρώτη χρονιά και ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Έτσι οι γυναίκες δρομείς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν είτε στον Δρόμο 5.000μ. με την παρέα τους ή τη δρομική τους ομάδα, είτε αποκλειστικά στον Δρόμο 5.000μ. Γυναικών, ο οποίος θα έχει κοινωνική διάσταση, αφού μέσω αυτής της συμμετοχής θα στηριχθούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Η γιορτή του αθλητισμού θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί το πρωί της Κυριακής 12 Απριλίου 2020, με τον Διεθνή Μαραθώνιο δρόμο που ενώνει την Πέλλα με τη Θεσσαλονίκη (ώρα έναρξης: 08:00), τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. (ώρα έναρξης: 08:45), τον Δρόμο 1.000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων που διεξάγεται παράλληλα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα (ώρα έναρξης: 08:45), καθώς και με μία καινούργια εναλλακτική πρόταση άθλησης:

Τον 1ο Διεθνή Μαραθώνιο Πατινιών (1st International Thessaloniki Roller Marathon), επίσης στη διαδρομή Πέλλα - Θεσσαλονίκη (ώρα έναρξης: 10:00), στο πρότυπο των αντίστοιχων Μαραθωνίων Βαρκελώνης και Βερολίνου και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, ο οποίος πλαισιώνεται από τον Δρόμο 1.000μ. Πατινιών Μαθητών Δημοτικών Σχολείων (ώρα έναρξης: 08:40).

Στην συνέχεια τιμήθηκαν η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο ΣΕΓΑΣ, η AIMS και ο ΕΟΤ, υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη των οποίων διεξάγονται οι δύο διοργανώσεις, καθώς και τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς υποστήριξης αυτών, που ήταν οι εξής: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Εσωτερικών (Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Δήμος Πέλλας, Δήμος Χαλκηδόνας, Δήμος Δέλτα, Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Γ’ Σ.Σ./NRDC - GR, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Αστυνομική Υποδιεύθυνση Γιαννιτσών Πέλλας, Διεύθυνση Τροχαίας Πέλλας, Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο βήμα ανέβηκαν αμέσως μετά οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των Χορηγών του 14ου Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin και του 8ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης - Dole, δύο διοργανώσεων που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους μέσα στο 2019, αλλά και των αντίστοιχων φετινών ραντεβού, του 15ου Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin και του 9ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης - ZeniΘ, που επίσης πρόκειται να βγάλουν στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες δρομείς από όλη την Ελλάδα και από κάθε γωνιά της γης.

Η Οργανωτική Επιτροπή είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους Ονομαστικούς Χορηγούς και στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς συνεργάτες - Χορηγούς των δύο διοργανώσεων (Kosmocar - VW, ΑΥΡΑ, ZeniΘ, NOVA, DHL, IKEA, Arla PROTEIN, ΙΕΚ ΑΚΜΗ, EUROMEDICA, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε., Amstel Free, ΕΡΤ3, ORIS, STIHL, Saucony, HIGH 5, Run Hike, MAXIM, Plaisir, VILLAGE CINEMAS, Taxiway, Be Smart, Women Techmakers Greece, House of Sports, Εβλογημένο Νηστίσιμο, Puma, Print Code, ΜΑΚΒΕΛ, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν και στους Χορηγούς Επικοινωνίας της διοργάνωσης, που ήταν οι παρακάτω: 102 FM ΕΡΤ3, 95,8 FM ΕΡΤ3, Όμιλος METROMEDIA (Μetropolis 95.5, Εφημερίδα Metrosport, Metrosport.gr, Zoo Radio 90.8, Velvet 96.8, Republic 100.3), ΔΕΠΘΕ (TV100, FM100), Gazzetta.gr, Reader.gr (Όμιλος Liquid Media), Star.gr, Όμιλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Οικονομική Επιθεώρηση, Business File, Economia.gr), Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, Thessnews.gr, Runningnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Πρακτορείο 104.9, Flash 99.4, Politik.gr, Atlas TV, Pella TV, Voria.gr, Seleo.gr, Thestival.gr, Thes.gr, Livemedia.gr, Φως online, Wepost.gr, Ράδιο Χαλκηδόνα, Typosthes.gr, Athletics, Runster.gr, Υπηρεσίες αποδελτίωσης Clipnews.gr, Focus 103,6 FM, e-pontos.gr.

Την σκυτάλη πήρε κατόπιν η βράβευση των θεσμικών καθώς και των εθελοντικών φορέων υποστήριξης, οι οποίοι με αξιοθαύμαστο ζήλο και αγάπη για τη διοργάνωση και πάνω απ’ όλα με την άριστη τεχνογνωσία που διαθέτουν, συνετέλεσαν σε αυτήν τη νέα, διπλή επιτυχία:

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ/νίκης, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πέλλας - Κιλκίς, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO), Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, ΕΟΣΛΜΑ-Υ, Σύνδεσμος Επισήμων Κριτών Στίβου Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών (ΣΕΕΔΑ), Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Ολυμπιακό Μουσείο, Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος - Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΕΣΗΕΜ-Θ, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Τ.Ν. Θεσ/νίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής), Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Όμιλος ECONOMIA, Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Υ.Π.Α., Συμφωνική Ορχήστρα «Νέων Ελλάδος», Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Θεσσαλονίκης, Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, Ο.Α.Σ.Θ., Σ.Α.Σ.Θ., Ελπίδες (Τμ. 428, Θυγατέρες της Πηνελόπης - Α.Χ.Ε.Π.Α), Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ΕλλΕΕΔΑΑ, Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Θεσσαλονίκης, Κατασκηνώσεις ΣΚΟΥΡΑ, ΤΟΓΜΕ (Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών), Σώμα Εθελ. Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελλην. Ερ. Σταυρού, Έλληνες Διασώστες, Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Παύλου Μελά, Επίλεκτη Ομάδα Διάσωσης, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, Διασωστική Ομάδα Αγ. Παύλου, Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μίκρας, Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Χαλκηδόνας, USAR HELLAS Εθελοντικός Οργανισμός Πολιτικής Προστασίας, Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Δήμου Θερμαϊκού, ΟΦΚΑ Πολιτικής Προστασίας Ακτής Θερμαϊκού, Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος, ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α Παύλου Μελά Κορδελιού - Εύοσμου Θεσσαλονίκης, Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Θέρμης, Εθελοντές Ελλάδος, Ε.Σ.Ε.Π.Α Λαγκαδά, Greek Health Team (Ελληνική Υγειονομική Ομάδα), Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Νομού Θεσσαλονίκης, ΜΟΤΟ Εθελοντές Θεσσαλονίκης, Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Σοχού - ΜΟC, KING RIDERS CLUB, Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Σερρών - ΜΟΣ, Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Λαγκαδά - ΜΟΛΛ, GoodFellas (salonikabikersteam), Benelli Moto Hellas Club, Rider’s Club Hellas, Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων - Σ.I.Σ.O., Σύλλογος Πτυχιούχων Mηχανικών Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης, EΛ.TA., Άνεμος Θεσσαλονίκης, Εθελοντική Ομάδα Κρουστών ΚΑΡΑΝΟΣ, Εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες.

Στον επίλογο της εκδήλωσης, έγινε η παρουσίαση του Προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς του Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου, καθώς των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποίησαν Χορηγοί. Επίσης, τιμήθηκαν από τους διοργανωτές οι συνεργαζόμενοι Φορείς Κοινωνικής Προσφοράς, που έχουν πλέον φτάσει στον αριθμό-ρεκόρ των 77 και είναι οι εξής:

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης, ΕΛΕΠΑΠ, Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, Δεσμός, Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, Α21 Campaign, Λάμψη, Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (παρ. Μακεδονίας - Θράκης), Ορφανοτροφείο θηλέων «ΜΕΛΙΣΣΑ», Το Άσυλο του Παιδιού, Συζωή, Praksis, Παιδικός Αντιρευματικός Αγώνας, Σύλλογος ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων νομού Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ, Hope Spot, Καταφύγιο Γυναίκας, Make a Wish (Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος), Το Χαμόγελο του Παιδιού, Ανοιχτή Αγκαλιά, ΜΑΖΙ, ΑΡΣIΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης, Ήφαιστος, Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», Πηγή Ζωής, Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Δέντρο Ζωής, Άγγελοι Γης, Άλμα Ζωής, Σώμα Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Βορείου Ελλάδος Παιδιών Πασχόντων από την Ινώδη Κυστική Νόσο, Θετική Φωνή άνθρωποι +HIV, Μέριμνα Παιδιού, ΧΕΝ Θεσσαλονίκης, Φίλοι της Μέριμνας - Θεσσαλονίκη, Φίλοι Πασχόντων από Νευροϊνωμάτωση «Ζωή με NF», Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση, Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας (ΣΑΚΕΚΕ), Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) - παρ. Θεσσαλονίκης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Σ.Β.Ε.), Kέντρο ΑΜΕΑ «Η ΑΡΜΟΝΙΑ», Η Αντηρίδα, Αθλητική Ένωση Τυφλών «Ο ΠΥΡΣΟΣ», Φιλοζωικός Σύλλογος Θερμαϊκός, ΕΝ.Ο. GREECE, Ινστιτούτο Prolepsis, Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς - Πνευμόνων, ΝΙΝΑ Σκύλοι Βοηθοί - Nina Service Dogs, Ιπποστήριξη, ΣΩΤΗΡ, Πνοή Ελπίδας, e-charity.gr, ASTERI ORG, MKO ETHELON, Σύλλογος Ατόμων Με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές», LLM Care, Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς-Πνεύμονα «ΣΥΝΕΧΙΖΩ», Σωματείο Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ΚΑΠΗ, Αρωγή 12+, Φάρος του Κόσμου, Α.Σ. ΑμεΑ Μέγας Αλέξανδρος 1994, Actionaid, Παιδικά Όνειρα, Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία & Κεφαλαλγία Ελλάδος, Kids save lives / Τα παιδιά σώζουν ζωές, Όραμα Νέων Youthorama, Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ».

Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού με όλους τους παρευρισκόμενους για την επόμενη μεγάλη γιορτή αθλητισμού της Βόρειας Ελλάδας, τον 15ο Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin το Σαββατοκύριακο 11-12 Απριλίου, που υπόσχεται ακόμα πιο δυνατές συγκινήσεις και ρεκόρ!

Οι εγγραφές για την κορυφαία διοργάνωση, η οποία πέραν του αθλητικού διαθέτει κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, επιστημονικό, τουριστικό και ιστορικό χαρακτήρα, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, μέχρι τις 13 Μαρτίου οι ομαδικές και μέχρι τις 18 Μαρτίου οι ατομικές.

Ο 15ος Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Έλληνα Μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη, διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αποτελεί επίσημο μέλος της AIMS. Επίσης, τελεί υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Πέλλας, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Χαλκηδόνας, Δέλτα και Κορδελιού - Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών Φορέων, Φορέων Υποστήριξης και Εθελοντικών Φορέων.

Δρόμος Ιστορίας, Διαδρομή Πολιτισμού... Θα είμαστε όλοι εκεί!