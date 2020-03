Η FIBA ανακοίνωσε πως από την Παρασκευή (13/03) σταματούν όλες οι δραστηριότητές της μέχρι νεωτέρας, με σκοπό να διαφυλάξει την υγεία των παικτών, προπονητών και αξιωματούχων της.

Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM

— FIBA media (@FIBA_media) March 12, 2020