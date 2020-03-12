Η απόφαση, σύμφωνα με το gazzetta.gr, έγινε πια οριστική, καθώς η διοργανώτρια αρχή πήρε υπόψιν της το ρίσκο που υπάρχει και οι δραστηριότητες σε Euroleague, EuroCup και Adidas Next Generation Tournament αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.

Ήδη μία - μία οι ομάδες άρχισαν να ενημερώνονται κι ανακοινώνουν επίσημα για την αναβολή των παιχνιδιών τους.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ειδοποιήθηκε να μην ταξιδέψει για Τουρκία, ενώ ο Ολυμπιακός που «πέταξε» για Βερολίνο, θα επιστρέψει αμέσως στην Αθήνα.