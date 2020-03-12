Η απόφαση, σύμφωνα με το gazzetta.gr, έγινε πια οριστική, καθώς η διοργανώτρια αρχή πήρε υπόψιν της το ρίσκο που υπάρχει και οι δραστηριότητες σε Euroleague, EuroCup και Adidas Next Generation Tournament αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.
Ήδη μία - μία οι ομάδες άρχισαν να ενημερώνονται κι ανακοινώνουν επίσημα για την αναβολή των παιχνιδιών τους.
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ειδοποιήθηκε να μην ταξιδέψει για Τουρκία, ενώ ο Ολυμπιακός που «πέταξε» για Βερολίνο, θα επιστρέψει αμέσως στην Αθήνα.
Матч с «Альбой» не состоится ⛔
Евролигой принято решение отменить матчи 29-го тура регулярного чемпионата.
О порядке возврата денег за купленные билеты клуб сообщит дополнительно.
Информация о дальнейших матчах сезона будет опубликована в ближайшее время.#CSKAbasket pic.twitter.com/EiFbofllw9
— CSKA Moscow (@cskabasket) March 12, 2020
#EuroLeague stoppt den Wettbewerb auf unbestimmte Zeit.
Auch das für Freitag angesetzte Auswärtsspiel der Bayern-Basketballer bei Khimki Moskau findet nicht statt. Die Mannschaft ist am Vormittag nicht nach Moskau gereist.
Wir werden hier weiter informieren.#Corona #FCBB
— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) March 12, 2020