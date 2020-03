Μην το παίρνετε ελαφριά. Ο κορονοϊός μας αφορά όλους και πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τη διασπορά του. Να προστατευτούμε εμείς, αλλά και να προστατέψουμε τους πιο ευάλωτους.

