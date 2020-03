Η πολυαναμενόμενη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας με τις Ομοσπονδίες των χωρών μελών της έφερε τελικά κι αυτό που άπαντες ανέμεναν ως την πιο λογική συνέπεια αυτών που ζούμε: την για πρώτη φορά στην ιστορία αναβολή του EURO. Με επίσημη ανακοίνωσή της, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, η UEFA ξεκαθαρίζει ότι δεν θα διεξαχθεί η φετινή διοργάνωση (Ιούνιος-Ιούλιος), η οποίο λογικά θα μεταφερθεί για το επόμενο καλοκαίρι, αν και μέσα στην ανακοίνωση αυτό δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Αυτή η απόφαση πάρθηκε, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα εγχώρια πρωταθλήματα, τα οποία έχουν πληγεί από τον Covid-19.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.

A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020