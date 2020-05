Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπράιαν Σουόνσον από το SkySports, υπάρχει πλέον απόλυτη συμφωνία για την εφαρμογή νέων κανονισμών στο ποδόσφαιρο, μόλις το άθλημα μπει ξανά σε τροχιά δράσης μετά το πέρασμα της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα:

CONFIRMED:

⚽️ Lawmakers approve temporary use of up to five substitutes

⚽️ Only three opportunities to make subs during game - excluding half-time & extra-time

⚽️ Extra sub allowed in extra-time

⚽️ FIFA wants to ‘protect player welfare’

— Bryan Swanson (@skysports_bryan) May 8, 2020