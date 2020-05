Ο 28χρονος Σομπούσι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Κιγιοτάκα Σοετάκε, πέθανε λόγω πολλαπλών οργανικών δυσλειτουργιών εξαιτίας του ιού.

Σύμφωνα με τον ιαπωνικό ιστότοπο Kyodo news ήταν ο πρώτος παλαιστής σούμο στην Ιαπωνία που είχε διαγνωστεί θετικός στον νέο κορονοϊό στις 10 Απριλίου.

Αρχικά εμφάνισε υψηλό πυρετό στις 4 Απριλίου και τελικά στις 8 Απριλίου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Τόκιο αφού ο πυρετός δεν υποχωρούσε και άρχισε να κάνει αιμοπτύσεις. Το πρώτο τεστ στον ιό ήταν αρνητικό.

Την επόμενη μέρα όμως η κατάστασή του χειροτέρεψε και μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο. Τελικά το δεύτερο τεστ στο οποίο υποβληθεί στις 10 Απριλίου βγήκε θετικό και η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μετά από εννιά μέρες εισήλθε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τελικά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης κατέληξε, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri, η οποία επικαλείται πηγές από το υπουργείο Υγείας, ο Σομπούσι φαίνεται να είναι το πρώτο θύμα του ιού σε αυτήν την ηλικία στην Ιαπωνία, καθώς η πλειονότητα των νεκρών στη χώρα είναι άνω των 50.

Oh God.

28yo #sumo #wrestler, Shobushi, died of #corona. Corona gets young and healthy guys like him. RIP.#coronavirus #COVID19 #COVIDー19https://t.co/ovTl79aiNi

