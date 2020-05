ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ορίστηκε το πρόγραμμα τόσο των play off όσο και των play out. ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός κανονικά την πρώτη αγωνιστική και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός.

Μετά την έγκριση του υγειονομικού ελέγχου και το πράσινο φως που άναψε η κυβέρνηση πλέον μετράμε αντίστροφα για την επανέναρξη της Super League. Στην τηλεδιάσκεψη της Πέμπτης επιβεβαιώθηκε το πρόγραμμα των play off και έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των play out. Τα play off λοιπόν θ' αρχίσουν το σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου.

Play off

1η αγωνιστική

Σάββατο 06/06 Αρης-ΟΦΗ 21:30 (NOVA)

Κυριακή 07/06 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 19:30 (PAOK TV)

Κυριακή 07/06 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 21:30 (NOVA)

2η αγωνιστική

Σάββατο 13/06 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 21:30 (ΝΟVA)

Κυριακή 14/06 ΟΦΗ-ΑΕΚ 19:15 (NOVA)

Κυριακή 14/06 Ολυμπιακός-Αρης 21:30 (ΝΟVA)

3η αγωνιστική

Σάββατο 20/06 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 20:30 (PAOK TV)

Σάββατο 20/06 ΑΕΚ-Αρης 21:30 (NOVA)

Κυριακή 21/06 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 21:30 (NOVA)

4η αγωνιστική

ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Αρης-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Παναθηναϊκός-Αρης

Ολυμπιακός-ΟΦΗ

6η αγωνιστική

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Αρης-ΑΕΚ

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

7η αγωνιστική

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Αρης-Ολυμπιακός

ΑΕΚ-ΟΦΗ

8η αγωνιστική

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

ΟΦΗ-Αρης

9η αγωνιστική

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Αρης-Παναθηναϊκός

ΟΦΗ-Ολυμπιακός

10η αγωνιστική

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Αρης

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Play Out

1η αγωνιστική

Ξάνθη-Ατρόμητος

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης

Πανιώνιος-Βόλος

Λαμία-Παναιτωλικός

2η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος

Ατρόμητος-ΠΑΣ Λαμία

Βόλος-Ξάνθη

Παναιτωλικός-ΑΕΛ



3η αγωνιστική

Ξάνθη-Παναιτωλικός

ΑΕΛ-Βόλος

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος

ΠΑΣ Λαμία-Πανιώνιος



4η αγωνιστική

Ατρόμητος – ΑΕΛ

Βόλος – Λαμία

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

Πανιώνιος – Ξάνθη



5η αγωνιστική

ΑΕΛ – Πανιώνιος

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Λαμία – Ξάνθη



6η αγωνιστική

Ξάνθη – Αστέρας Τρίπολης

Βόλος – Ατρόμητος

Πανιώνιος – Παναιτωλικός

Λαμία – ΑΕΛ



7η αγωνιστική

ΑΕΛ – Ξάνθη

Αστέρας Τρίπολης – Λαμία

Ατρόμητος – Πανιώνιος

Παναιτωλικός - Βόλος

Πηγή: gazzetta.gr