Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα μπαίνει σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο υγείας και θ' απομονωθεί προκειμένου να μην διασπείρει τον COVID-19.

«Πριν από λίγες μέρς και ακολουθώντας τις οδηγίες, διαγνώστηκα θετικός στον κορονοϊό. Ευτυχώς αισθάνομαι καλά αλλά πρέπει να μπω σε καραντίνα μέχρι να μου δώσουν το “ok” οι γιατροί για να μπορέσω να επιστρέψω στην ρουτίνα μου και τη δουλειά μου. Μέχρι τότε ο Ντέιβιντ Πρατς θα προπονεί την ομάδα εκ μέρους μου, από το τεχνικό επιτελείο. Να προσέχετε και τα λέμε σύντομα στο γήπεδο» ανέφερε ο Τσάβι.

Xavi : A few days ago, following the @qsl protocol, I tested positive in the last COVID19 test. Fortunately, I’m feeling ok, but I will be isolated until I am given the all clear. When the health services allow it, I will be very eager to return to my daily routine and to work.

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020