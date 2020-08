Ο Έλληνας προπονητής της «ομάδας του στρατού» βρέθηκε θετικός στην Covid-19, όπως ανακοίνωσε η ΤΣΣΚΑ μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

Αντίθετα, αρνητικά βρέθηκαν τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν η σύζυγος και η κόρη του.

«Ο Δημήτρης Ιτούδης θα παραμείνει σε καραντίνα στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί σε κάποιο νοσοκομείο. Ευχόμαστε στον Δημήτρη ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντά του, όπως επίσης στην οικογένειά του» αναφέρει η ενημέρωση της ΤΣΣΚΑ.

.@ItoudisD tested positive for COVID-19

Our team’s head coach is tested positive for COVID-19 today. His wife and daughter are tested negative.

We wish Dimitris to get well soon and get back to working with the team, we wish his family good health! pic.twitter.com/5DI1DmNThn

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 7, 2020