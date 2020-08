Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά του έχει σοκάρει τις ΗΠΑ προκαλώντας εκ νέου κύμα οργής και μαζικών διαδηλώσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού!

Νωρίτερα, οι παίκτες των Σέλτικς και των Ράπτορς αποκάλυψαν πως σκέφτονται σοβαρά να μποϊκοτάρουν το πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας με αφορμή το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στο Ουισκόνσιν.

Απόψε (26/8) οι Μπακς πήραν μια ιστορική απόφαση, από τη στιγμή που δεν κατέβηκαν να παίξουν στο Game 5 με το Ορλάντο όπου με νίκη θα προκρίνονταν στα ημιτελικά της Ανατολής!

Οι Μπακς μαζί με τους ανώτερους αξιωματούχους του ΝΒΑ βρέθηκαν για αρκετή ώρα έξω από τα αποδυτήρια του Μιλγουόκι, παραμένοντας αμετακίνητοι στην απόφαση τους!

The Milwaukee Bucks have decided to boycott Game 5, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020