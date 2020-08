ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Λίγους μήνες αφότου οι ΗΠΑ «σείστηκαν» από τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό. Οι επτά πυροβολισμοί που δέχθηκε πισώπλατα, ο Αφροσμερικανός, Τζέικομπ Μπλέικ από τον αστυνομικό Ράστεν Σέσκι, έχει αναζωπυρώσει το κύμα οργής στις ΗΠΑ.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετουκούνμπο, το γήπεδο των οποίων απέχει μερικά χιλιόμετρα από το Κενόσα όπου συνέβη το περιστατικό, έκαναν την αρχή και πήραν μία ιστορική απόφαση, από τη στιγμή που δεν κατέβηκαν να παίξουν στο Game 5 με το Ορλάντο όπου με νίκη θα προκρίνονταν στα ημιτελικά της Ανατολής!

Μετά την ιστορική απόφαση των Μπακς ακολούθησε ντόμινο εξελίξεων , αφού τόσο οι Ρόκετς με τους Θάντερ, όσο και οι Λέικερς με τους Μπλέιζερς., αποφάσισαν να μην κατεβούν ν’ αγωνιστούν.

Έτσι τελικά η λίγκα πήρε την απόφαση ν’ αναβάλει όλα τα ματς της Τετάρτης.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

Στον αέρα τα playoffs

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ένωσης παικτών του NBA, Κρις Πολ, συγκάλεσε έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους παίκτες που βρίσκονται στο Ορλάντο, προκειμένου να παρθούν αποφάσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Τελικά δεν αποφασίστηκε κάτι οριστικό και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν σήμερα, Πέμπτη, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα πραγματοποιηθούν και τα σημερινά ματς, ενώ τα playoffs βρίσκονται στον αέρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε πάντως ο έγκυρος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, όλες οι ομάδες αποφάσισαν να συνεχιστεί το πρωτάθλημα εκτός των Λέικερς και των Κλίπερς.

Sources: Every team besides Lakers and Clippers voted to continue playing. LeBron James said in meeting he want owners to be more involved/take action. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020

Δήλωση Μπακς

Οι παίκτες των Μπακς μετά από δυόμιση ώρες βγήκαν όλοι μαζί και έκαναν κοινή δήλωση εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να μην κατέβουν.

Την δήλωση αυτή διάβασαν οι Στέρλινγκ Μπράουν (που έχει πέσει και αυτός θύμα αστυνομικής βίας) και Τζορτζ Χιλ ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους: «Συγνώμη που σας κρατήσαμε για τόση ώρα, θέλαμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση». Αρχικά ο Μπράουν ανέφερε σχετικά με την κοινή δήλωση: «Τις τελευταίες ημέρες είδαμε το τραγικό video με το περιστατικό στο Ουισκόνσιν, με τον Τζέικομπ Μπλέικ να δέχεται πισώπλατα επτά σφαίρες από έναν αστυνομικό. Δεν μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ».

Με τον Χιλ να συμπληρώνει: «Όταν μπαίνουμε στο παρκέ, εκπροσωπούμε το Μιλγουόκι και πρέπει να παίζουμε σε υψηλό επίπεδο, να προσπαθούμε στον υπερθετικό βαθμό. Το κάναμε και τώρα ζητάμε το ίδιο και από τους νομοθέτες. Ζητάμε δικαιοσύνη για τον Τζέικομπ Μπλέικ, ζητάμε ανάληψη ευθυνών. Ζητάμε από τον κόσμο να ψηφίσει στις 3 Νοεμβρίου».

Full statement from the Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

Στο πλευρό των Μπακς, οι ιδιοκτήτες της ομάδας και οι διαιτητές

Το επίσημο όργανο των διαιτητών με ανάρτησή τους στο Twitter, ανακοίνωσε ότι στέκεται στο πλευρό των Μπακς.

«Το επίσημο όργανο των διαιτητών στέκεται αλληλέγγυο στην απόφαση των παικτών μας να μποϊκοτάρουν τους αποψινούς αγώνες ως μορφή διαμαρτυρίας στις συνεχόμενες αδικαιολόγητες δολοφονίες μαύρων ανδρών και γυναικών από ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή της τάξης. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα στη χώρα μας από το μπάσκετμπολ και ελπίζουμε αυτή η κίνηση να εμπνεύσει για αλλαγή».

The NBRA stands in solidarity with our players' decision to boycott tonight’s games in protest of the continued unjustified killing of black men and women by law enforcement. There are more important issues in our country than basketball and we hope this will inspire change. — NBA Referees (@OfficialNBARefs) August 26, 2020

Επίσης οι ιδιοκτήτες των Μπακς, Μαρκ Λάσρι, Γουές Ίντενς και Τζέιμι Ντίναν με ανακοίνωσή τους στήριξαν τους παίκτες του αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Υποστηρίζουμε απόλυτα την απόφαση των παικτών μας. Αν και δεν τη γνωρίζαμε εκ των προτέρων, θα είχαμε συμφωνήσει ούτως ή άλλως με όλη μας την καρδιά σε αυτή. Ο μόνος τρόπος για να φέρει κανείς την αλλαγή είναι να ρίξει φως στις αδικίες του ρατσισμού που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Οι παίκτες μας το έκαναν αυτό και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους απαιτώντας ευθύνες και αλλαγή».

Μποϊκοτάζ σε όλο τον αμερικανικό αθλητισμό

Στο πλευρό της απόφασης των Μπακς τάχθηκε και το WNBA, όπου ο αγώνας ανάμεσα Ουάσινγκτον Μιστίκς με τις Ατλάντα Ντριμ ακυρώθηκε.

Μάλιστα, οι παίκτριες των Μίτσικς εμφανίστηκαν στο παρκέ φορώντας λευκά μπλουζάκια που στο μπροστινό τους μέρος είχαν από ένα γράμμα και στη συνέχεια έκατσαν στη σειρά σχηματίζοντας το όνομα Τζέικομπ Μπλέικ, ενώ στο πίσω μέρος υπήρχαν επτά τρύπες που έσταζαν αίμα, σε μία συμβολική κίνηση που παρέπεμπε τους επτά πυροβολισμούς που δέχθηκε ο Μπλέικ από τον αστυνομικό Ράστεν Σέσκι.

Washington Mystics players wore shirts to bring attention to Jacob Blake. The shirts had seven dots on the back, representing the seven gunshots that police fired at Blake. pic.twitter.com/svCtf3FJ2w — SB Nation (@SBNation) August 26, 2020

The Washington Mystics pic.twitter.com/nJ0Xhik6NY — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) August 26, 2020

Στο τένις, λίγο μετά τη δύσκολη πρόκριση στα ημιτελικά του Western and Southern Open, η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο, Ναόμι Οσάκα, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το τουρνουά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην αστυνομική βία.

Μάλιστα το τουρνουά που διεξάγεται στο το USTA Billie Jean King National Tennis Centre της Νέας Υόρκης , ανακοίνωσε την ακύρωση των αγώνων για μία ημέρα, αναφέροντας ότι το καλεντάρι της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, θα διεξαχθεί την Παρακευή στις 28.

Μποϊκοτάζ πραγματοποιήθηκε και στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, MLS, αφού ο αγώνας Νάσβιλ-Ορλάντο, πραγματοποιήθηκε κανονικά, ωστόσο στη συνέχεια οι υπόλοιπες ομάδες ακολούθησαν το παράδειγμα των παικτών του NBA και αναβλήθηκαν όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ,

Συγκεκριμένα αναβλήθηκαν οι αγώνες: Ίντερ Μαϊάμι-Ατλάντα Γιουνάιτεντ, Ντάλας-Κολοράντο Ράπιντς, Ρεάλ Σολτ Λέικ-Λος Άντζελες FC, Σαν Χοσέ-Πόρτλαντ, Λος Άντζελες Γκάλαξι-Σιάλτλ.

Τέλος στο μπέιζμπολ αναβλήθηκε ο αγώνας των Μιλγουόκι Μπρούερς με το Σινσινάτι, καθώς οι παίκτες των πρώτων αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν την αναμέτρηση.

Διαβάστε Ακόμα:

Τζέικομπ Μπλέικ: Η αστυνομία λέει ότι βρήκε μαχαίρι στο ΙΧ του Αφροαμερικανού που πυροβολήθηκε πισώπλατα - Διαψεύδουν οι αυτόπτες

Συνελήφθη ο 17χρονος που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δυο διαδηλωτές στο Ουισκόνσιν (vid)