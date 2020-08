Έτοιμοι να μπουν και πάλι στα παρκέ της «φούσκας» είναι οι παίκτες του ΝΒΑ όπως μεταδίδουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι και το ESPN ανέφεραν ότι πάρθηκε η απόφαση από τους παίκτες να συνεχίσουν κανονικά στα playoffs!

Αν και ήταν υπαρκτό το σενάριο της οριστικής διακοπής, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει και τα ματς θα διεξαχθούν τελικά.

Παρόλα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν τα τρία παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα για την Πέμπτη (27/8).

Today's three playoff games will be postponed, source tells ESPN. Discussion underway on when teams will resume play. https://t.co/A2PazNKDhy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020