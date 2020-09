ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με τη συμμετοχή μόλις 100 αθλητών (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού προσωπικού), το Spetsathlon φέτος μεταφέρθηκε στο Λουτράκι, όπου και πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, τίμησε με την παρουσία του τη τελετή απονομών, κάνοντας ειδική μνεία στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στους εθελοντές, στον Δήμο αλλά και στην απόλυτα επιτυχημένη τήρηση των μέτρων.

Στο μαγευτικό Λουτράκι, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μοναδικές διαδρομές δίπλα στη θάλασσα, σημειώνοντας μάλιστα υψηλές επιδόσεις, αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής και τη μακρά αποχή από αθλητικές διοργανώσεις. Ταυτόχρονα, όσοι παρευρέθηκαν εκεί μετέφεραν το μήνυμα του «Νίκη είναι η Συμμετοχή» και προέβαλαν τις αξίες της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Η οργανωτική επιτροπή, απόλυτα προετοιμασμένη, είχε φροντίσει για την αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας, παρέχοντας μάσκες και αντισηπτικά, τόσο στη ζώνη αλλαγής, όσο και στις απονομές μεταλλίων και κυπέλλων, ενώ κατά την εκκίνηση του κολυμβητικού σκέλους οι αθλητές ξεκίνησαν μέσα από το νερό για την αποφυγή του συνωστισμού. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Μπιτάδος, ενώ στις γυναίκες πρώτευσε η Τζενη Μπουλμέτη της Team Garmin Greece. Στις μικτές ομάδες σκυταλοδρομίας η Arla Protein κατέκτησε την πρώτη θέση σε άνδρες και γυναίκες, με τους Νίκο Ντάνο, Νταβίντε Ξυνομιλάκη, Κωνσταντίνο Γκελαούζο και τις Στέλλα Αλεξανδρίδου, Δήμητρα Καρτάνου να κατακτούν τη κορυφή, ενώ στις mixed ομάδες στην κορυφή του βάθρου βρέθηκε η Garmin με τους Απόστολο Χρήστου, Γιάννης Ταμουρίδη και Αναστασία Μαρινάκου.

Το πρόγραμμα, εκτός από τον αγώνα sprint τριάθλου περιελάβανε και sunset yoga με μουσικές powered by LG ΧΒΟΟΜ, με την γνωστή instructor Αλεξάνδρα Ρίζου στον όμορφο χώρο του Club Hotel Casino Loutraki αλλά και μία σκυταλοδρομία SUP by BIC που συμμετείχαν με πολύ κέφι οι αθλητές, αφότου είχαν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.



Η Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Spetses mini Marathon & Spetsathlon, Μαρίνα Κουταρέλλη δήλωσε: «Είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα και οι εικόνες, που βιώσαμε σε αυτή την ιδιαίτερη διοργάνωση, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Νιώσαμε σαν το σπίτι μας και ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για την θερμή φιλοξενία, τον Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη αλλά και τους εθελοντές. Μα πάνω από όλα ευχαριστούμε από καρδιάς τους χορηγούς μας που στάθηκαν στο πλευρό μας και κάναμε πραγματικότητα το όνειρο των αθλητών να διεξαχθεί η διοργάνωση. Ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψουμε σε πολυπληθείς διοργανώσεις, συνδυάζοντας τον τουρισμό με την αθλητική αναψυχή, αλλά έως ότου γίνει αυτό, τηρώντας τα μέτρα, απολαμβάνουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.».

Το Spetsathlon στήριξαν:

Μέγας Χορηγός του Spetsathlon ήταν η BWIN. Η BWIN αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα brand παγκοσμίως στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών και του αθλητικού στοιχηματισμού. Με τη μοναδική τεχνολογική του πλατφόρμα, παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιγνίων. Στο Spetsathlon συμμετείχαν ενεργά και οι αθλητές της Bwin – μέλη του προγράμματος της «Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ελλήνων Ολυμπιονικών» που υποστηρίζει 12 αθλητές, που διεκδικούν την πρόκριση για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Χορηγοί του Spetsathlon ήταν το ARLA PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά, με ροφήματα γάλακτος σε 4 γεύσεις, επιδόρπια γάλακτος, Cottage Cheese και κίτρινο τυρί σε φέτες, όλα με Φυσική Πρωτεΐνη και Χαμηλά Λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, μετά την άσκηση. Για ακόμα μία φορά το Arla PRΟΤΕΙΝ φρόντισε για την προθέρμανση αλλά και την αποκατάσταση όλων των συμμετεχόντων στους αγώνες, με την έμπειρη ομάδα προπονητών του Training Room, της οποίας, ηγήθηκε ο πρωταθλητής κολύμβησης, γυμναστής και πρεσβευτής του Arla Protein Δημήτρης Κουλούρης.

H DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε να μεταφερθεί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η HERBALIFE NUTRITION, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και κορυφαία εταιρεία στον χώρο της διατροφής, με τις πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων της, ενίσχυσε τις προσπάθειες των αθλητών με τα προϊόντα της, αλλά και αγωνίστηκε με την ομάδα των αθλητών της.

Η BIC® η κορυφαία εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών και καλσόν και αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως, ήταν και φέτος μέρος του Spetsathlon. Όσοι επιθυμούσαν, είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν κάνοντας SUP στην κεντρική παραλία Λουτρακίου και να συμμετάσχουν στις σκυταλοδρομίες του SUP Event by BIC®.

Η Melissa, ήταν και πάλι χορηγός με τα Νέα Melissa High Protein ζυμαρικά, μια ακόμα καινοτομία της Melissa με φυσική πρωτεΐνη βρώμης που είναι ιδανικά για μια ισορροπημένη διατροφή & έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Beauty Partner του 8ου Spetsathlon ήταν η Biotherm, που φρόντισε για την ενυδάτωση και την αντηλιακή προστασία των αθλητών με μια σειρά από καινοτόμα -στην τεχνολογία, αλλά και στην υφή- προϊόντα.

Η κορυφαία εταιρία πλοήγησης Garmin, ήταν για άλλη μία χρονιά Timing Sponsor των αγώνων. Είτε οι χρήστες είναι δρομείς, ποδηλάτες, κολυμβητές, τριαθλητές είτε απλά αναζητούν έναν τρόπο για να παραμένουν δραστήριοι όλη μέρα, υπάρχει ένα προϊόν Garmin που μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους υγείας και φυσικής κατάστασης.

Tα gel Volatren με νέο όνομα, Voltarol, αλλά ίδια αποτελεσματική σύνθεση που δίνει λύσεις στα προβλήματα των μυοσκελετικών πόνων, ανακουφίζοντας από τα συμπτώματα της φλεγμονής, στηρίζει δυναμικά, και φέτος τη διοργάνωση και τους αθλητές του Spetsathlon, συμμετέχοντας ως supporter*.

Η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τα αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα, τη νοστιμιά, τη ποιότητα και τη θρεπτικότητά τους, συμμετείχε στη διοργάνωση για ακόμα μία χρονιά.

Υποστηρικτής του αγώνα ήταν η Intermed, βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, που στήριξε τον αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά της Reval hand gel, τα οποία με τα μοναδικά υψηλής ποιότητας συστατικά που περιέχουν (δερμοκοσμητικά βότανα και βιταμίνες) και τους αντιβακτηριδιακούς παράγοντες, σκοτώνουν τα μικρόβια σε 60΄΄, ενυδατώνουν και προστατεύουν το δέρμα.

Επίσης, ο Μακεδονικός Χαλβάς, χάρισε δύναμη και ενέργεια στους αθλητές, με τις αγαπημένες ατομικές μερίδες Μακεδονικού Χαλβά, σε τέσσερις μοναδικές γεύσεις.

Η Ολυμπία Οδός συνέβαλε τα μέγιστα στη διεκπεραίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στη διαμόρφωση των διαδρομών.

Media Partner της διοργάνωσης ήταν η INNEWS.

Χορηγοί Επικοινωνίας του Spetsathlon ήταν το Hello, το Gazzetta.gr, η Liquid Media και το Shape.