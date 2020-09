Σύμφωνα με το gazzetta.gr, οι Χιτ... καθάρισαν τους Μπακς με 4-1 και έτσι το Μιλγουόκι είναι αναγκασμένο να προετοιμάσει από νωρίς την επόμενη μέρα.

Φυσικά η επόμενη μέρα αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος στη φετινή free agency θα μπορεί να πάρει το supermax συμβόλαιο από τα ελάφια.

Σύμφωνα με το Athletic και τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, οι Μπακς θα προσφέρουν supermax συμβόλαιο (5 ετών) στον Greek Freak αξίας 233.4 εκατ. δολαρίων (με τα τωρινά δεδομένα). Ο ίδιος ο Γιάννης λίγο μετά τον αποκλεισμό των Μπακς από το Μαϊάμι δήλωσε θέλει να χτίσει μαζί με τους Μπακς νοοτροπία και να διεκδικήσει πρωταθλήματα για πολλά χρόνια, ενώ αργότερα τόνισε πως θα μείνει στο Μιλγουόκι.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μαρκ Λάσρι εξέφρασε την αισιοδοξία του πως ο Έλληνας φόργουορντ θα παραμείνει στο Μιλγουόκι και εξήγησε τον λόγο.

Επιπλέον τα... ελάφια έχουν αποφασίσει να ανταλλάξουν τον Έρικ Μπλέντσο, παρόλο που φέτος ήταν στην 2η καλύτερη αμυντική πεντάδα της σεζόν. Ωστόσο για άλλη μια φορά δεν απέδωσε όπως έπρεπε στα playoffs, εκεί όπου διακυβεύονται πολλά και δεν αποτέλεσε το κατάλληλο στήριγμα για τον Γιάννη.

Σχετικά με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ, το μέλλον του είναι ασφαλές, αφού η ηγεσία της ομάδας θεωρεί πως πρέπει να μάθει από τα λάθη της σεζόν που πέρασε και να παρουσιαστεί έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

The latest on the Bucks & other NBA news in @ShamsCharania's Inside Pass:

◾️ Bledsoe expected to become a potential trade candidate

◾️ Bucks to offer Giannis supermax

◾️ Budenholzer's job is safe

◾️ Donovan did not accept a two-year OKC deal

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) September 10, 2020