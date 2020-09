Σύμφωνα με το gazzetta.gr, o Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πάρει στα χέρια του το 2ο σερί βραβείο MVP, μετά την περσινή κατάκτηση.

Όπως ενημέρωσε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Έλληνας φόργουορντ είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και για την αγωνιστική περίοδο 2019-20.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo has won his second consecutive MVP award, sources tell ESPN.

