O Greek Freak είναι και με τη... βούλα ο πολυτιμότερος παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Με αυτόν τον τρόπο ο Έλληνας φόργουορντ έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία με βραβεία MVP και κορυφαίου αμυντικού την ίδια σεζόν, μετά τους Χακίμ Ολάζουον και Μάικλ Τζόρνταν. Ο «Air» το έκανε το 1988 ενώ ο Χακίμ «The Dream» το 1994.

Ο Greek Freak τελείωσε τη σεζόν με 29,5 πόντους, 13,6 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά παιχνίδι (αφορούν τους μέσους όρους στα 63 ματς της regular season) και κέρδισε τη μάχη από ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζέιμς Χάρντεν, ενώ ήταν ο κύριος λόγος που οι Μπακς είχαν το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα με 56-17.

To Mιλγουόκι, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, θέλει να «δέσει» τον άνθρωπο που το έχει... εκτοξεύσει τα τα τελευταία χρόνια και έτσι σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, θα προσφέρει στον Αντετοκούνμπο supermax συμβόλαιο 233.4 εκατ. δολαρίων (πενταετές) για να τον κρατήσουν για πολλά χρόνια στο Μιλγουόκι να φτάσουν στην πολυπόθητη κορυφή.

Πλέον στόχος του είναι αυτό που του λείπει περισσότερο σε διάκριση, το πολυπόθητο πρωτάθλημα.

Δείτε την ανάρτηση του ΝΒΑ για την ανάδειξη του Γιάννη σε MVP για ακόμα μια σεζόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Δεύτερη φορά στη σειρά! Συγχαρητήρια στον @ Giannis_An34 που κέρδισε και φέτος το βραβείο NBA MVP - ένα καταπληκτικό επίτευγμα. Είναι μια πραγματική έμπνευση μέσα και έξω από το γήπεδο. Η Ελλάδα είναι πολύ περήφανη. Μπράβο Γιάννη!» έγραψε ο πρωθυπουργός.

