Το 6-0 με το οποίο ηττήθηκαν τα «πάντσερ» έσκασε σαν βόμβα που τα κομμάτια της είναι έτοιμα να παρασύρουν και τον Γιόακιμ Λεβ. Ο Γερμανός τεχνικός αποτελεί κόκκινο πανί για τα γερμανικά Μέσα που είτε έμμεσα είτε... πολύ άμεσα ζητούν την απόλυσή του.

Οι Γερμανοί έχουν δώσει χαρακτήρα εθνικής καταστροφής σε αυτή την ήττα, καθώς είναι η βαρύτερη για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2014, εδώ και 89 χρόνια! Η τελευταία φορά που η Γερμανία ηττήθηκε με 6-0 ήταν το 1931 από την Αυστρία.

Ο Γιόακιμ Λεβ που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδα από το 2006 έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων το Μουντιάλ του 2014 και το Κονφεντερέισον Καπ του 2017, έκανε λόγο για «μαύρο βράδυ» ωστόσο υπεραμύνθηκε των επιλογών του και της ανανέωσης που έχει αρχίσει στην ομάδα.

Πάντως στις πρώτες τους τοποθετήσεις συνεργάτες του και αξιωματούχοι έδειξαν να τον στηρίζουν.

☎️🚒 Someone call the station because Spain are on fire 🔥

🇪🇸 With their 6-0 win, 'La Furia Roja' have become the first men's team in history to score six goals 🆚 Germany in a competitive match pic.twitter.com/JUEXNAERgR

— FIFA.com (@FIFAcom) November 17, 2020