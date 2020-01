Επρόκειτο για έναν παγκόσμιο σταρ του μπάσκετ, που ο θάνατός του άφησε άναυδους από τους πλούσιους και διάσημους που πήγαιναν στο γήπεδο για να τον θαυμάσουν μέχρι τον νυν και πρώην προέδρους των ΗΠΑ, μέλη του Basketball Hall of Fame και τους αναρίθμητους θαυμαστές του, πολλοί από τους οποίους συνέρρευσαν έξω από την έδρα των Lakers του Λος Άντζελες με δάκρυα στα μάτια για να θρηνήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτόν που αποκαλούσαν «Mamba».

Ο Μπράιαντ έχασε τη ζωή του στα 42 του χρόνια, μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλους επτά ανθρώπους, όταν από άγνωστη αιτία και ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν. Πολλά αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διέκοψαν αμέσως την κανονική ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν απευθείας νέα και αντιδράσεις για το δυστύχημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα δεν συμφωνούν και σε πολλά, αλλά ήταν ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Μπράιαντ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «φρικτή είδηση», σχολιάζοντας τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια.

«Είναι μια φρικτή είδηση», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

Μία «αδιανόητη μέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια του βετεράνου σταρ του NBA, Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του μετά από πτώση ελικοπτέρου.

Ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε μύθο στο γήπεδο τον Κόμπε Μπράιαντ και «σπαρακτική» την απώλεια της Τζιάνα.

«Ο Κόμπι ήταν μύθος στο γήπεδο και μόλις είχε ξεκινήσει κάτι που θα ήταν εξίσου σημαντική πράξη. Η απώλεια της Gianna είναι ακόμη πιο σπαρακτική για εμάς ως γονείς. Η Michelle και εγώ στέλνουμε αγάπη και προσευχές στη Vanessa και ολόκληρη την οικογένεια Bryant σε μια αδιανόητη μέρα».

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020